حادترین مشکلات مدارس بعد از بازگشایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرهادی، روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود: پایه اساسی اجرای طرح مدیریت هوشمند بر دو اصل اساسی واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی استوار است. لذا، مقرر شد در سامانه سکوی امید فاز بندی شود.
وی به فاز سوم که کنترل و اجرای طرح محدودیت هوشمند در قالب واحدهای صنفی و صنعتی است، اشاره کرد و گفت: فاز چهارم نیز به ترددها و سفرهای برون شهری اختصاص دارد.
فرهادی ادامه داد: کنترل و نظارت اصلی بر اجرای طرح بر عهده وزارت بهداشت است.
وی افزود: قرار است طرح مدیریت هوشمند خیلی زندگی مردم را محدود نکند، ولی کنترلها را افزایش دهد.
فرهادی گفت: ارائه خدمت به خدمت گیرنده فقط با توجه به واکسیناسیون و بیمار نبودن صورت میگیرد و غیر از این باشد، نباید خدمتی ارائه شود. مثلاً برای رفتن به سینما و تئاتر و…، باید واکسن زده باشیم و بیمار هم نباشیم.
وی افزود: ۱۶۸ تا ۱۷۰ پروتکل بهداشتی داشتیم که از زمان شروع پاندمی کرونا در جهان، برای کشور خودمان طراحی و اجرا کردیم که لازم است به روز رسانی شوند.
فرهادی گفت: تا کنون چندین پروتکل به وزارت کشور ارائه شده و به زودی در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی مسئول اجرای این طرح هستند. در بحث کنترل واکسیناسیون، سامانه سکوی امید باید لینک ها و ارتباطات لازم را با تمامی دستگاهها برقرار کند.
وی به تاکسیها اشاره کرد و افزود: راننده باید کارت واکسن را در معرض دید مسافر قرار دهد.
فرهادی گفت: فعلاً این کنترلها و نظارتها باید اعمال شود. اولین گزارشی که هفته پیش در ستاد ملی کرونا ارائه دادیم، این بود که ۸۰ درصد کسانی که خدمت در بخشها و صنفهای مختلف ارائه میدادند، واکسن خود را دریافت کرده بودند.
وی ادامه داد: در مورد مدارس باید گفت که عمده مشکل ما تهویه است و در برخی از مدارس و استانها، مشکل فاصله گذاری و تراکم کلاسها را داریم. البته در نقاط محروم و روستایی، مشکل تهویه و فاصله گذاری را نداریم. بلکه در کلانشهر مثل تهران، با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.
فرهادی گفت: مدارسی که شرایط حضور دانش آموزان را ندارند، باید کلاسها را به صورت مجازی برگزار کنند.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۴۷ هزار مدرسه در کشور، ادامه داد: همکاران ما تا کنون بیش از ۵۰ هزار مورد بازرسی از مدارس داشته اند و این جدا از نظارتهای آموزش و پرورش است.
وی افزود: در مورد ادارات دولتی کمتر مشکل داریم چون تابع بخشنامه و اجبار هستند. بالای ۸۰ درصد واکسینه شده اند. نگرانی ما از مؤسسات و شرکتهای بخش خصوصی است. بنابراین مجبوریم به صورت دورهای سرکشی کنیم و یا اینکه شکایت از طرح پرسنل داشته باشیم.
فرهادی ادامه داد: سامانه بازرسی وزارت بهداشت به سامانه سکوی امید در حال اتصال است که بتوانیم اطلاعات مربوط به نظارتها را آنجا داشته باشیم.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: کسانی که واکسن نزده اند، باید هر ۱۵ روز یکبار تست منفی کرونا ارائه بدهند.
وی گفت: ناظر عالی طرح، معاونت توسعه و نیروی انسانی وزارت بهداشت است و سازمان امور استخدامی نیز بر روند رعایت پروتکلها در ادارات نظارت دارد.
فرهادی از تاکسیها، خودروهای اینترنتی و…، به عنوان پر خطرترین نقاط انتقال ویروس نام برد و افزود: کنترل مسافر در تاکسیهای گردشی سخت است. اما، کنترل واکسیناسیون رانندگان آسانتر است.
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