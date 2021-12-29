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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

در نشست خبری مطرح شد؛

حادترین مشکلات مدارس بعد از بازگشایی ها

حادترین مشکلات مدارس بعد از بازگشایی ها

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در ارتباط با روند اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در کشور توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرهادی، روز چهارشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، افزود: پایه اساسی اجرای طرح مدیریت هوشمند بر دو اصل اساسی واکسیناسیون و رعایت پروتکل‌های بهداشتی استوار است. لذا، مقرر شد در سامانه سکوی امید فاز بندی شود.

وی به فاز سوم که کنترل و اجرای طرح محدودیت هوشمند در قالب واحدهای صنفی و صنعتی است، اشاره کرد و گفت: فاز چهارم نیز به ترددها و سفرهای برون شهری اختصاص دارد.

فرهادی ادامه داد: کنترل و نظارت اصلی بر اجرای طرح بر عهده وزارت بهداشت است.

وی افزود: قرار است طرح مدیریت هوشمند خیلی زندگی مردم را محدود نکند، ولی کنترل‌ها را افزایش دهد.

فرهادی گفت: ارائه خدمت به خدمت گیرنده فقط با توجه به واکسیناسیون و بیمار نبودن صورت می‌گیرد و غیر از این باشد، نباید خدمتی ارائه شود. مثلاً برای رفتن به سینما و تئاتر و…، باید واکسن زده باشیم و بیمار هم نباشیم.

وی افزود: ۱۶۸ تا ۱۷۰ پروتکل بهداشتی داشتیم که از زمان شروع پاندمی کرونا در جهان، برای کشور خودمان طراحی و اجرا کردیم که لازم است به روز رسانی شوند.

فرهادی گفت: تا کنون چندین پروتکل به وزارت کشور ارائه شده و به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مسئول اجرای این طرح هستند. در بحث کنترل واکسیناسیون، سامانه سکوی امید باید لینک ها و ارتباطات لازم را با تمامی دستگاه‌ها برقرار کند.

وی به تاکسی‌ها اشاره کرد و افزود: راننده باید کارت واکسن را در معرض دید مسافر قرار دهد.

فرهادی گفت: فعلاً این کنترل‌ها و نظارت‌ها باید اعمال شود. اولین گزارشی که هفته پیش در ستاد ملی کرونا ارائه دادیم، این بود که ۸۰ درصد کسانی که خدمت در بخش‌ها و صنف‌های مختلف ارائه می‌دادند، واکسن خود را دریافت کرده بودند.

وی ادامه داد: در مورد مدارس باید گفت که عمده مشکل ما تهویه است و در برخی از مدارس و استان‌ها، مشکل فاصله گذاری و تراکم کلاس‌ها را داریم. البته در نقاط محروم و روستایی، مشکل تهویه و فاصله گذاری را نداریم. بلکه در کلانشهر مثل تهران، با چنین مشکلاتی مواجه هستیم.

فرهادی گفت: مدارسی که شرایط حضور دانش آموزان را ندارند، باید کلاس‌ها را به صورت مجازی برگزار کنند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به ۱۴۷ هزار مدرسه در کشور، ادامه داد: همکاران ما تا کنون بیش از ۵۰ هزار مورد بازرسی از مدارس داشته اند و این جدا از نظارت‌های آموزش و پرورش است.

وی افزود: در مورد ادارات دولتی کمتر مشکل داریم چون تابع بخشنامه و اجبار هستند. بالای ۸۰ درصد واکسینه شده اند. نگرانی ما از مؤسسات و شرکت‌های بخش خصوصی است. بنابراین مجبوریم به صورت دوره‌ای سرکشی کنیم و یا اینکه شکایت از طرح پرسنل داشته باشیم.

فرهادی ادامه داد: سامانه بازرسی وزارت بهداشت به سامانه سکوی امید در حال اتصال است که بتوانیم اطلاعات مربوط به نظارت‌ها را آنجا داشته باشیم.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت افزود: کسانی که واکسن نزده اند، باید هر ۱۵ روز یکبار تست منفی کرونا ارائه بدهند.

وی گفت: ناظر عالی طرح، معاونت توسعه و نیروی انسانی وزارت بهداشت است و سازمان امور استخدامی نیز بر روند رعایت پروتکل‌ها در ادارات نظارت دارد.

فرهادی از تاکسی‌ها، خودروهای اینترنتی و…، به عنوان پر خطرترین نقاط انتقال ویروس نام برد و افزود: کنترل مسافر در تاکسی‌های گردشی سخت است. اما، کنترل واکسیناسیون رانندگان آسان‌تر است.

کد مطلب 5387025

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