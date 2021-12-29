جلوی چند نرخی شدن کالاها گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار کرد: در دی ماه سال 88، حضور عاشورایی مردم ولایتمدار ایران اسلامی در صحنه حائز اهمیت بود.

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از گرانی‌های افسارگسیخته مربوط به تورم و بخشی دیگر مربوط به گران‌فروشی است. سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور و بسیج اصناف باید به این موضوع ورود پیدا کنند تا جلوی چندنرخی شدن کالاها گرفته شود.

سبزی تاکید کرد: باید اختیارات ویژه به استانداران و فرمانداران داده شود تا مشکلات کشور برطرف شود.