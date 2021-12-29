تمامی تست های «اومیکرون» در مرز مهران منفی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل صادقی‌فر ظهر روز چهارشنبه در نشست قرارگاه استانی کرونا اظهار داشت: طی ۲ هفته گذشته هفت هزار نفر از مرز مهران وارد کشور شدند که ۸۵۰ نفر غیر ایرانی بودند و کارت واکسن و علائم آنها بررسی شده است.

وی افزود: ۲۳ مورد به دلیل تقلبی بودن کارت واکسیناسیون دیپورت شده‌اند که این افراد غیر ایرانی بودند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: از این تعداد ۸۰۰ نفر که مشکوک بودند آزمایش کرونا انجام شده که هیچکدام مثبت نبوده است.

صادقی‌فر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳ مورد بستری کرونا در استان داریم و امروز فوتی کرونا نداشتیم، ۲۰ مورد بستری جدید ثبت شده که ۱۳ مورد آن مربوط به شهرستان ایوان است.

وی با اشاره به نظارت بر یک هزار و ۱۴۶ مدرسه استان، تاکید کرد: ۱۸۶ مدرسه از نظر بهداشتی دچار مشکل است که نیاز است موارد بهداشتی آنها اعم از نبود تهویه، خرابی سرویس‌های بهداشتی و سایر موارد برطرف شود.