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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۲۷

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

تمامی تست های «اومیکرون» در مرز مهران منفی بوده است

تمامی تست های «اومیکرون» در مرز مهران منفی بوده است

ایلام-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: تاکنون تمامی تست های «اومیکرون» در مرز مهران منفی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل صادقی‌فر ظهر روز چهارشنبه در نشست قرارگاه استانی کرونا اظهار داشت: طی ۲ هفته گذشته هفت هزار نفر از مرز مهران وارد کشور شدند که ۸۵۰ نفر غیر ایرانی بودند و کارت واکسن و علائم آنها بررسی شده است.

وی افزود: ۲۳ مورد به دلیل تقلبی بودن کارت واکسیناسیون دیپورت شده‌اند که این افراد غیر ایرانی بودند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: از این تعداد ۸۰۰ نفر که مشکوک بودند آزمایش کرونا انجام شده که هیچکدام مثبت نبوده است.

صادقی‌فر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳ مورد بستری کرونا در استان داریم و امروز فوتی کرونا نداشتیم، ۲۰ مورد بستری جدید ثبت شده که ۱۳ مورد آن مربوط به شهرستان ایوان است.

وی با اشاره به نظارت بر یک هزار و ۱۴۶ مدرسه استان، تاکید کرد: ۱۸۶ مدرسه از نظر بهداشتی دچار مشکل است که نیاز است موارد بهداشتی آنها اعم از نبود تهویه، خرابی سرویس‌های بهداشتی و سایر موارد برطرف شود.

کد مطلب 5387225

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