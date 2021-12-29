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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۲۸

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهای جامعه- صنعت

دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهای جامعه- صنعت

شیراز- مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز گفت: دانشگاه شیراز در توسعه‌ی قراردادها در سال ۱۳۹۹ رتبه‌ی برتر را در میان کل دانشگاه‌های کشور کسب نموده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین افضلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: انتخاب دانشگاه شیراز به‌عنوان دانشگاه برگزیده‌ی کشوری در سال قبل به‌دلیل شاخص‌های برآوردی در توسعه‌ی تعامل جامعه-صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد در سال ۱۴۰۰ نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص قراردادهای جاری قرار داده شود و این مهم، حاصل تلاش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع‌آوری و ایجاد سیستم داده‌های شاخص است.

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش بیشتری پیدا کرده است، گفت: مأموریت‌های جدیدی برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکلات و خودکفایی بوده، تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاری دفاتر و مدیریت‌های مختلف دانشگاه که بعضاً در معاونت‌های مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد.

وی ازجمله مأموریت‌های جدید دفتر ارتباط با صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی؛ انواع امریه‌های پژوهشی؛ پسا دکتراهای تقاضامحور و صنعتی و تفاهم‌نامه محور؛ سامانه‌ی آنلاین ساماندهی کارآموزی و کارورزی؛ سامانه‌ی دانش‌آموختگان و رصد اشتغال دانش‌آموختگان؛ پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور؛ فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به‌همراه کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی؛ فعالیت خانه جامعه صنعت دانشگاه؛ سند الزامات قراردادها و به‌کارگیری و پیگیری اجرای مفاد آن؛ پیگیری اجرای"سند تحول ارتباط جامعه صنعت"؛ تفاهم‌نامه‌های جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستای توانمندسازی اشتغال و کارآموزی؛ راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌های جدید مانند ساتع، ساجد معرفی کرد.

وی همچنین حمایت و کارسازی از فرآیندهای مشترک طرح‌های حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان؛ ایجاد دبیرخانه ستاد احیای تالاب‌های استان؛ اجرای طرح نوین "مهجا" در راستای تعامل نوین با جامعه صنعت؛ مشارکت و تولیگری دبیرخانه‌های استانی همچون کارگروه پژوهش فناوری و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولیگری دبیرخانه‌ی پدافند غیرعامل دانشگاه و انجام تحقیقات تقاضامحور برای سازمان‌ها و صنایع، همچنین برگزاری دوره تربیت مربی و.... را به‌عنوان برخی دیگر ازجمله مأموریت‌های دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است.

کد مطلب 5387260

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