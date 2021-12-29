دانشگاه شیراز، دانشگاه برتر کشور در توسعه قراردادهای جامعه- صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین افضلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: انتخاب دانشگاه شیراز به‌عنوان دانشگاه برگزیده‌ی کشوری در سال قبل به‌دلیل شاخص‌های برآوردی در توسعه‌ی تعامل جامعه-صنعت در سطح کشور بوده است که این امر باعث شد در سال ۱۴۰۰ نیز در سطح دو دانشگاه صنعتی ایران یعنی صنعتی شریف و علم و صنعت در شاخص قراردادهای جاری قرار داده شود و این مهم، حاصل تلاش دانشگاهیان دانشگاه شیراز و سعی در جمع‌آوری و ایجاد سیستم داده‌های شاخص است.

مدیر امور فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه شیراز در ادامه با بیان اینکه مفهوم ارتباط با جامعه و صنعت در سالیان اخیر گسترش بیشتری پیدا کرده است، گفت: مأموریت‌های جدیدی برحسب مقتضیات کشور که اولویت اول آن حل مسائل و مشکلات و خودکفایی بوده، تعریف شده است. این دفتر نیز سعی کرده است با همکاری دفاتر و مدیریت‌های مختلف دانشگاه که بعضاً در معاونت‌های مختلف دانشگاه و خارج از دانشگاه قرار دارند، نسبت به پیشبرد امور اهتمام داشته باشد.

وی ازجمله مأموریت‌های جدید دفتر ارتباط با صنعت را دریافت مجوز دفتر کاریابی تخصصی و هدایت شغلی؛ انواع امریه‌های پژوهشی؛ پسا دکتراهای تقاضامحور و صنعتی و تفاهم‌نامه محور؛ سامانه‌ی آنلاین ساماندهی کارآموزی و کارورزی؛ سامانه‌ی دانش‌آموختگان و رصد اشتغال دانش‌آموختگان؛ پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور؛ فرصت مطالعاتی جامعه صنعت به‌همراه کارگاه‌های توانمندسازی اعضای هیأت‌علمی؛ فعالیت خانه جامعه صنعت دانشگاه؛ سند الزامات قراردادها و به‌کارگیری و پیگیری اجرای مفاد آن؛ پیگیری اجرای"سند تحول ارتباط جامعه صنعت"؛ تفاهم‌نامه‌های جدید با مراکز صنعتی و آموزشی در راستای توانمندسازی اشتغال و کارآموزی؛ راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌های جدید مانند ساتع، ساجد معرفی کرد.

وی همچنین حمایت و کارسازی از فرآیندهای مشترک طرح‌های حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد نخبگان؛ ایجاد دبیرخانه ستاد احیای تالاب‌های استان؛ اجرای طرح نوین "مهجا" در راستای تعامل نوین با جامعه صنعت؛ مشارکت و تولیگری دبیرخانه‌های استانی همچون کارگروه پژوهش فناوری و دبیرخانه علمی کرونا؛ تولیگری دبیرخانه‌ی پدافند غیرعامل دانشگاه و انجام تحقیقات تقاضامحور برای سازمان‌ها و صنایع، همچنین برگزاری دوره تربیت مربی و.... را به‌عنوان برخی دیگر ازجمله مأموریت‌های دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است.