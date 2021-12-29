سید محمد موسوی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز در مجموع ۵۷۵ آزمایشهای عادی و سریع انجام شده است که ۶۱ بیمار کرونایی جدید شناسایی شدند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۱۰ نفر با علائم حاد تنفسی در بیمارستانهای خراسانجنوبی بستری هستند، بیان کرد: از این تعداد ۳۸ نفر مبتلاء قطعی به کرونا و هفت نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
میرزایی ادامهداد: از تعداد بیمار جدید شناسایی شده ۲۴ نفر در بیرجند، یک نفر در خوسف، دو نفر در زیرکوه، یک نفر در درمیان، ۱۷ نفر در طبس، هشت نفر در نهبندان، پنج نفر از قائنات، دو نفر در فردوس و یک نفر در بشرویه بوده است.
وی با اشاره به اینکه با فوت دو نفر از هم استانی ها به علت کرونا، مجموع فوتیهای ناشی از این ویروس در خراسانجنوبی به هزار و ۲۶۶ نفر رسیده است، یادآور شد: متأسفانه حال یک نفر از بیماران وخیم است.
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