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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۵۹

طی حکمی از سوی استاندار تهران؛

«رضا طاهرخانی» به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند منصوب شد

«رضا طاهرخانی» به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند منصوب شد

دماوند- «رضا طاهرخانی» طی حکمی از سوی استاندار تهران به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «رضا طاهرخانی» طی حکمی از سوی محسن منصوری، به عنوان سرپرست فرمانداری دماوند منصوب شد.

بر اساس این گزارش در بخشی از حکم استاندار تهران خطاب به طاهرخانی آمده است: انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و سرلوحه قرار دادن و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مفاد عهدنامه مدیران دولتی و مردمی با روحیه انقلابی، پاک دستی، فساد ستیزی، قانون مداری و عدالت محوری با تکیه بر گره گشایی از مشکلات مردم شریف این شهرستان در راستای تحقق آرمان‌های بلند عدالت و پیشرفت و رفع فقر و تبعیض کوشا باشید.

لازم به ذکر است رضا طاهرخانی سکان داری بخشداری‌های رودهن و لواسان را در سوابق اجرایی خود برعهده داشت.

کد مطلب 5387275

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    نظرات

    • ئ IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
      1 0
      پاسخ
      انتصابات فامیلیذ

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