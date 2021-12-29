به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهمناسبت سالروز حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی ویژه برنامههایی در ۴۵ بقعه متبرکه استان خراسان رضوی برگزار میشود.
وی ادامه داد: این ویژه برنامهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرا خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اضافه کرد: این ویژهبرنامهها با حضور ائمه جمعه، سرداران و یادگاران دفاع مقدس در بقاع متبرکه ۲۲ شهرستان استان برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه بصیرت و مقاومت، محفل انس با قرآن و اجرای مسابقات فرهنگی در فضای مجازی از دیگر برنامههای بصیرت و مقاومت در استان به شمار میرود.
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