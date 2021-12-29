مازندران میزبان ۶ شهید گمنام دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر مجیدی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مازندران در ایام فاطمیه میزبان شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس میشود، افزود: آئین استقبال از شهدای والامقام در تمامی شهرهای استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مازندران از روز شنبه تا پایان هفته میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس خواهد بود، افزود: مردم مناطق مختلف استان از این آلالههای گمنام استقبال و میزبانی خواهند کرد و پیکرهای مطهر پس از تشییع در ساری برای تدفین به مناطق مختلف منتقل میشوند.
وی ادامه داد: برنامه تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در قالب دو کاروان در مناطق مختلف استان برگزار میشود و صبح روز یکشنبه اهالی رامسر و تنکابن و عصر نیز اهالی شهرستان عباس آباد و کلاردشت از شهدای والامقام میزبانی میکنند.
سرهنگ مجیدی یادآور شد: همچنین این شهدای والا مقام به ترتیب در شهرهای مختلف استان استقبال و بدرقه میشوند و در روز پنجشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تشییع شهدای والامقام در ساری برگزار میشود.
معاون هماهنگ کننده و اجرایی سپاه کربلا با بیان اینکه اجتماع بزرگ استانی مدافعان حرم در روز دوشنبه در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا را از دیگر برنامهها ذکر کرد و گفت: این برنامه در مرکز استان برگزار میشود.
وی اجتماع بانوان فاطمی و دختران سلیمانی، برگزاری شب شعر و خاطره با حضور هنرمندان، شب شعر نگین سلیمان از دیگر برنامهها ذکر کرد و گفت: همچنین ۵۰ هزار بسته معیشتی و لوازم بهداشتی، هزار و ۲۰۰ سری البسه، چهار هزار و ۵۰۰ سری لوازم التحریر، ۱۴ هزار پرس اطعام و غذای گرم توزیع میشود.
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