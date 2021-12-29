اهالی محله چهل اختران در انتظار پایان بلاتکلیفی طرح توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم در سال ۸۹، ساماندهی و آزادسازی محدوده بافت فرسوده چهل اختران و توسعه امامزاده موسی مبرقع به عنوان یکی از پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفت؛ اما با گذشت ۱۱ سال از آغاز عملیات عمرانی، این پروژه بدون پیشرفت لازم همچنان بلاتکلیف است و همین امر موجب شده تا مردم این محله، از اوضاع نابسامان و زندگی در میان خرابه‌ها گلایه مند باشند.