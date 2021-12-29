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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۲۳

به بهانه سفر رییس جمهور به قم- ۸

اهالی محله چهل اختران در انتظار پایان بلاتکلیفی طرح توسعه

اهالی محله چهل اختران در انتظار پایان بلاتکلیفی طرح توسعه

قم- طرح توسعه محله چهل اختران قم که از سال ۸۹ در قم کلید خورده است بعد از ۱۱ سال همچنان بلاتکلیف است و ساکنان این منطقه امید دارند با سفر رییس جمهور به قم این طرح به سرانجام برسد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم در سال ۸۹، ساماندهی و آزادسازی محدوده بافت فرسوده چهل اختران و توسعه امامزاده موسی مبرقع به عنوان یکی از پروژه‌های عمرانی در دستور کار قرار گرفت؛ اما با گذشت ۱۱ سال از آغاز عملیات عمرانی، این پروژه بدون پیشرفت لازم همچنان بلاتکلیف است و همین امر موجب شده تا مردم این محله، از اوضاع نابسامان و زندگی در میان خرابه‌ها گلایه مند باشند.

کد مطلب 5387337

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