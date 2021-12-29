کم کاری پیمانکاران سبب بلاتکلیفی برخی طرحهای عمرانی استان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید در انتخاب پیمانکاران دقت شود، افزود: آسفالت نبودن و نصب نکردن علائم راهنمایی و رانندگی و نبود روشنایی، از مهمترین مشکلات این طرح‌ها در استان است.

وی با بیان اینکه باید ظرف یک ماه آینده این طرح‌ها تعیین تکلیف شوند، گفت: برخی از طرح‌ها که ردیف اعتبار نداشتند، با پیگیری مسئولان اعتبارات برای این طرح‌ها مصوب شده و باید هر چه زودتر این طرح‌ها تکمیل و به بهره برداری برسند.

حاجی زاده افزود: با توجه به پیش بینی بارش‌ها در استان باید دستگاه‌ها متولی و عضو مدیریت بحران استان ۷۲ ساعت قبل از بارش باران و برف تمهیدات لازم را اندیشیده باشند تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی تصریح کرد: وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در برخی از مسیرهای استان مطلوب نیست و در برخی از مسیرها در شرایط عادی آنتن دهی تلفن همراه وجود ندارد و باید با چاره اندیشی شرکت مخابرات استان و همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط این مشکل هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

حاجی زاده با بیان اینکه شرکت زیرساخت متولی جاده پاتاوه - دهدشت باید هرچه سریع‌تر وضعیت این جاده را مشخص کند، گفت: این طرح باید تکمیل، ایمن سازی و تحویل داده شود.

وی افزود: این طرح ملی ۲۷ سال به درازا کشیده است و برای مردم استان قابل پذیرش نیست و باید هر چه سریع‌تر مشکلات آن رفع و به بهره برداری برسد و یک ماه بعد از تکمیل جاده پاتاوه - دهدشت باید پایگاه پلیس راه در این جاده مستقر شود.

حاجی زاده تاکید کرد: برخی از تونل‌ها بعد از افتتاح، روشنایی و علائم راهنمایی و رانندگی نداشته چون برخی از پیمانکاران طرح‌های را به صورت نیمه کاره رها می‌کنند.