به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: در صورتی که شهروندان میخواهند سفر کنند باید فاصله طولی با خودروی جلویی را رعایت کنند و از سالم بودن سیستم روشنایی وسیله نقلیه خود مطمئن شوند.
وی تاکید کرد: به همراه داشتن تجهیزات زمستانی اعم از زنجیر چرخ سالم و متناسب با لاستیک خودرو، لباس گرم و جیره خشک الزامی است و رانندگانی که قصد تردد در مسیرهای کوهستانی را دارند قبل از سفر در این فصل از وضعیت جادهها آگاهی پیدا کنند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد نیز گفت: تردد در محور مهاباد – بوکان (برهان) در جریان است، اما مه غلیظ دید افقی را به ۵۰ متر کاهش داده و به علت برودت هوا جاده لغزنده است. کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی مهاباد
محسن خادمی افزود: به شهروندانی که قصد تردد در مسیر مهاباد_ بوکان را دارند توصیه میشود، با رعایت فاصله طولی استاندارد و سرعت مطمئنه رانندگی کنند.
وی ادامه داد: همچنین در محور مهاباد - سردشت در گردنه جوالهرشان نیز دید افقی به علت مه غلیظ به ۵۰ متر و در گردنه زمزیران به ۳۰ متر کاهش یافته است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مهاباد ضمن توصیه به شهروندان برای خودداری از سفرهای غیرضروری، تأکید کرد: به علت کولاک شهروندان از سفرهای غیرضروری در مسیر مهاباد_ سردشت خودداری کنند و در صورت تردد، ضمن بهمراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و جیره خشک، از سالم بودن سیستم گرمایشی و برف پاک کن خودرو اطمینان حاصل کنند.
به گفته خادمی هم اکنون ۶۲ پرسنل راهداری با ۳۷ دستگاه سنگین، نیمه سنگین و سبک در تمامی محورهای مواصلاتی و روستایی این شهرستان درحال انجام برفروبی و ایمنسازی جادهها هستند.
نیروهای راهداری مهاباد در ۴ راهدارخانه ثابت کلهکاوی، کیتکه، بخش مرکزی و قرهبلاغ مستقر هستند و بخشی از نیروها نیز در راهدارخانههای سیار آفان، حاجی مامیان و دارلک مستقر شدهاند.
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