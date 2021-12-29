ابتلای ۶۶ نفر به کرونا در آذربایجان غربی/۴بیمار فوت کرد

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بستری شدن این تعداد بیمار، کل بستری شدگان سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی به ۳۴۶ نفر رسید از این تعداد بیشترین تعداد بستری‌ها با ۱۸ نفر در ارومیه، ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۹۵ نفر از بستری شدگان در بخش‌های مراقبت‌های ویژه هستند و ۲۶ نفر نیز فقط با استفاده از ونتیلاتور تنفس می‌کنند، ادامه داد: در این مدت ۴ بیمار شامل دو بیمار در نقده و دو نفر در پیرانشهر جان باختند و مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۷۲۳۴ نفر رسید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون در استان، چهار میلیون و ۶۷۲ هزار دُز واکسن در استان تزریق شده که ادامه این روند با سرعت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته نیز حدود ۲۵ هزار دُز واکسن در آذربایجان غربی تزریق شد، اضافه کرد: از کل واکسیناسیون صورت گرفته در استان، ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار دز مربوط به نوبت اول بوده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی بیان کرد: البته تاکنون علاوه بر ۲ میلیون و ۷۷ هزار دز دوم، بیش از ۱۸۹ هزار دز سوم نیز در آذربایجان غربی تزریق شده است.

طبق اعلام وزارت بهداشت، همه افراد بالای ۱۲ سال در استان می‌توانند در سامانه سلامت ثبت نام و دزهای اول و دوم را دریافت کنند، همه افراد بالای ۱۸ سال هم می‌توانند برای تزریق دز سوم واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

تاکنون بیش از ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دز واکسن در کشور تزریق شده است؛ سهم استان از واکسیناسیون در کشور تاکنون نزدیک به ۴ درصد است.