  1. استانها
  2. مرکزی
۸ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛

شناسایی ۳۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی

شناسایی ۳۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی

اراک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ مورد جدید ابتلا در استان مرکزی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، محمد جمالیان عصر دوشنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۱۰۶ هزار و ۳۹ نفر رسیده است.

وی افزود: از ۱۹ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی، ۲ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱۷ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان گزارش نشده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلاء به این ویروس همان ۲ هزار و ۹۸۸ نفر باقی مانده است.

کد مطلب 5387370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه