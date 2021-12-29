شناسایی ۳۲ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، محمد جمالیان عصر دوشنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۱۰۶ هزار و ۳۹ نفر رسیده است.
وی افزود: از ۱۹ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی، ۲ نفر از بیماران در بیمارستانهای استان بستری شدهاند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱۷ مورد از بیماران جدید که شناسایی شدهاند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شدهاند.
جمالیان اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان گزارش نشده است که بر این اساس تعداد فوتیها بر اثر ابتلاء به این ویروس همان ۲ هزار و ۹۸۸ نفر باقی مانده است.
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