مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام نعمتالله آزموده ظهر چهار شنبه در جمع طلاب خراسان شمالی به تبیین مکتب تربیتی شهید سلیمانی پرداخت و اظهار کرد: یکی از ابعاد شهید سلیمانی امیدآفرینی ایشان بود که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز تاکید شده است.
مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنهای بجنورد گفت: امام خامنهای یکی از مهمترین درسها و آموزههای شهیدان را موضوع امیدآفرینی میدانند.
وی افزود: یکی از دلایلی که معظم له شهید حاج قاسم سلیمانی را بهعنوان یک مکتب معرفی میکنند همین موضوع امید است؛ زیرا وقتی به سیره شهید سلیمانی نگاه میکنیم میبینیم این شهید بزرگوار مرد میدانی است که با شجاعت و امید در سختترین عرصهها وارد میشد، در دل رزمندگان امید و عزم ایجاد میکرد و خود پیشاپیش همه حرکت میکرد.
حجتالاسلام آزموده گفت: درواقع شهادت سردار دلها، انقلاب و مکتبی به نام مکتب شهید سلیمانی ایجاد کرد که با اصل امیدآفرینی در راستای تحقق جامعه مهدوی است.
مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنهای بجنورد با اشاره به اینکه سردار سلیمانی ثابت کرد مهمترین قدرت جامعه مهدوی، قدرت ایمانی آن است، تصریح کرد: باید برای بروز قدرت ایمانی در بافت و ساخت جامعه تلاش کرد.
وی افزود: انسان ایمانی با این قدرت ویژه، اولین جایی که خود را بروز میدهد، ساخت و بافت اجتماعی است که همان طرح ولایت الهی و قرآنی است.
آزموده در انتها گفت: انسان تراز عصر غیبت، انسانی ولایی است و شهید سلیمانی، مرد این میدان انقلاب بود.
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