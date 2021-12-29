بازی در زمین بارانی حافظیه شبیه جنگ گلادیاتورها بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کلانتری عصر چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و هوادار، گفت: شرایط بازی و بارندگی برای ۲ تیم خیلی سختی بود و خیلی از زمان بازی هم توپ در هوا بود.

وی ادامه داد: تیم هوادار را به طور کامل شناخت داشتیم که در ۲۰ دقیقه اول پرس شدید انجام می‌دهند و تیم ما تحت این فشار به خوبی عمل کرد و در مقایسه با بازی‌های گذشته در نیمه اول به خوبی عمل کردیم.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: در نیمه دوم تغییر سیستم دادیم تا از خلع موجود در تیم هوادار استفاده کنیم که رشادت دفاع تیم حریف مانعی شد برای به گل رسیدن تیم فجر.

کلانتری افزود: بازی در این زمین و بارندگی بیشتر به جنگ گلادیاتورها شبیه بود و در طول بازی نگران سلامت بازیکنان هر دو تیم بودم البته اگر کسی از انتقاد من به زمین ناراحت نشود.

وی تاکید کرد: به دنبال تساوی نبودم اما در این شرایط تساوی نیز خوب بود.