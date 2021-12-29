انسان انقلابی اراده مبارزه با جریان طاغوت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری عصر چهار شنبه در نشست با شماری از مسئولان فرهنگی خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، با اشاره به اینکه قدرت ایمانی مردم، مهمترین قدرت و معیار قوت است، اظهار کرد: جامعهای که دارای چنین قدرتی باشد در تراز دوران غیبت است.
امام جمعه بجنورد گفت: یکی از ویژگیهای مهم شخصیت ایمانی این است که جلودار حرکت جهانی است.
رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی خاطرنشان کرد: این حرکت، حرکتی از جنس رشد همه انسانها است و انقلابی است که در درون انسانها شکل میگیرد.
وی افزود: در واقع اصلیترین دلیل غیبت این است که حضرت نیاز به این دارند که جریان شیعی انقلابی شکل بگیرد که قدرت مبارزه با طاغوت را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین نوری ادامه داد: به بیان دیگر مسئله، مسئله قدرت است و منشأ قدرت و توان در اندیشه دینی، ایمان مردم و قدرتی است که از درون مردم میجوشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به نحوه تحقق قدرت ایمانی در جامعه، اضافه کرد: به تعبیر حضرت امام خمینی با انقلابی که در جان یک جامعه شکل میگیرد آنها به قدرت ایمانی خودشان دست پیدا میکنند.
وی با بیان اینکه انسان پیشرو، انسانی است که آرمانهای الهی و انسانی را دنبال میکند و برای این حاضر است از جان خودش بگذرد، اظهار کرد: انسان انقلابی کسی است که طرح دشمن و اراده دوست را میفهمد و در درگیری با اراده طاغوت، طرح جبهه حق را پیش میبرد و طرح جبهه باطل را خراب میکند.
حجتالاسلام والمسلمین نوری گفت: انسان انقلابی، جلودار این جریان است، انسان تربیتشده، یک انسان انقلابی و جلودار است که حاضر است هزینه بدهد تا اراده حق پیش برود و اراده باطل از بین برود.
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