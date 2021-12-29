توان انجام کارهای بزرگ را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری عصر چهارشنبه پس از دیدار سپاهان و پرسپولیس که در قالب هفته دوازدهم مسابقات لیگبرتر و در اراک برگزار شد، در جمع خبرنگار اظهار داشت: به تیم سپاهان واقعاً تبریک میگویم، آنها تیم بزرگی دارند؛ اما امروز نشان دادیم که هر زمانی شرایط مساعد باشد و اراده کنیم، میتوانیم کارهای بزرگ انجام دهیم.
بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: علیرغم اینکه بازی در زمین بیکیفیت برگزار شد توانستیم سه امتیاز حساسی بگیریم، اطمینان دارم این سه امتیاز به ما کمک شایانی خواهد کرد. تمام تلاش خود را میکنیم تا بتوانیم پرسپولیس را به شرایط ایدهآل برسانیم.
وی درباره انتخاب اراک از سوی سپاهان به عنوان میزبان این مسابقه، توضیح داد: تیم سپاهان میزبان بود و تصمیم گرفت اراک میزبان باشد، ما تابع این تصمیم بودیم و خداراشکر برای ما بد نشد و توانستیم سه امتیاز مسابقه را بگیریم.
امیری با اشاره به صحنه به گل رسیدن پرسپولیس، گفت: زمانی که اتفاق مثبتی در تیم رخ میداد از دروازهبان تا مهاجم همه دخیل هستند. سه امتیاز امروز مزد تلاش ۹۶ دقیقهای تیم بود و همه زحمت کشیدند؛ امیدوارم این اتحاد را حفظ کنیم و در پایان قهرمان بشویم.
هافبک ملیپوش پرسپولیس در پاسخ به سوالی درباره بنری که باشگاه سپاهان برای بازی طراحی کرده بود، تاکید کرد: اطلاعی ندارم و تیم به دنبال حواشی نیست. در چند سال گذشته جنگیدن در زمین، یعنی کاری که بلد بودیم را انجام دادیم.
گفتنی است، بازی دو تیم سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در نهایت با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.
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