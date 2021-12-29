به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی، اظهار کرد: در جلسه هیئت دولت به ریاست آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، اختصاص مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی معابر شهری و جاده‌ها ناشی از زلزله آبان ماه سال جاری در استان هرمزگان، تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۴۷۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت از طریق بانک‌های عامل به منظور جبران خسارت‌های ناشی از وقوع زلزله در استان هرمزگان پرداخت می‌شود. این مصوبه از سوی دکتر مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ شد.

استاندار هرمزگان یادآور شد: تاکنون بالغ‌بر ٣٠ میلیارد تومان اعتبار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی اداره‌کل بنیاد مسکن استان با همکاری استانداری هرمزگان، جهت بازسازی مناطق زلزله‌زده، هزینه شده است.