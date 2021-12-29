به گزارش خبرنگار مهر، سعید قمیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: انجمن سینماگران استان آذربایجان شرقی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و همیاری انجمن سینمای جوانان ایران_دفتر تبریز، خانه سینمای مستند تبریز و انجمن پویانمایی استان به منظور ترغیب و تشویق هنرمندان سینما در راستای تداوم اهداف چهارده دوره از همایشها و جشنوارههای فیلم (سیب و تبریز)، پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز را برگزار میکند.
وی افزود: این جشنواره با تاکید بر ضرورت گسترش تولید فیلم مبتنی بر تجربه، اندیشه و خلاقیت و نیز تشویق فیلم سازان جوان و ایجاد انگیزه مضاعف برای فعالیتهای هنری، در شهر تبریز برگزار میشود.
گفتنی است پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز در اسفند ماه سال جاری برگزار میشود و فراخوان این جشنواره طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.
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