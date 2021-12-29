کارآمدی، پاکدستی و عدالت محوری اولویت اصلی دولت سیزدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم عصر چهارشنبه در نشست صمیمی با خبرنگاران در تبریز ضمن اشاره به اینکه مأموریت اصلی دولت ثبات و رشد اقتصادی است؛ افزود: ایجاد اشتغال مناسب، ارتقا بهره وری، جذب سرمایه و ایجاد دیپلماسی منطقه‌ای و مرزی از اصلی ترین راه‌های نجات اقتصادی است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت شفاف سازی گفت: هیچ موضوع مخفی از مردم نداریم و عدالت و شفافیت را موجب ارتباط بین مردم و دولت می‌دانیم.

خرم با تاکید براینکه متقاعد سازی مردم با گفتار درمانی ممکن است، ادامه داد: باید با عملی کردن برنامه‌های اجرایی جهت بهبود وضعیت جامعه حرفی برای گفتن در برابر مردم داشته باشیم.

وی افزود: مشکلات گذشته را نمی‌توانیم دلیلی بر تلاش نکردن عنوان کنیم اگر برنامه اساسی برای نابسامانی‌های حوزه زیر ساخت‌های اقتصادی و اشتغال در کشور داشته باشیم می‌توانیم در مسیر تغییر وضعیت به طوری قدم برداریم که تأثیر آن در سفره مردم مشهود باشد.

تولید ناخالص ملی و بهره وری موجب ثبات اقتصادی می‌شود

خرم با اشاره به اینکه دولت برای استانداری‌ها اختیاراتی تعریف کرده است که می‌توانند سرمایه‌های استانی را در داخل استان استفاده کنند؛ خاطر نشان کرد: درآمد سرانه خانواده‌ها، تولید ناخالص ملی و بهره وری، موجب ثبات اقتصادی می‌شود و باید توجه ویژه ای بر این موضوعات داشته باشیم که در این رابطه هدف گذاری‌های مناسبی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی در سطح ملی داریم گفت: قسمتی از مشکلات درون استانی هستند که با توجه به ظرفیت‌های موجود در آذربایجان شرقی قابل حل است.

خرم ادامه داد: بزرگترین پروژه‌های کشور توسط سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی در حال انجام است و این در حالی است که در استان خودمان در بحث سرمایه گذار دچار مشکل هستیم؛ باید برنامه‌های عملی برای برگشت سرمایه‌ها به استان داشته باشیم و از طرفی باید ظرفیت‌های استان را کشف کرده و در صدد نگهداری سرمایه‌ها باشیم.

در استان ما قوانین سلبی همیشه باعث خروج سرمایه شده است

وی افزود: در استان ما قوانین سلبی همیشه باعث خروج سرمایه شده است ما باید جلوی سرمایه گذار فرش قرمز پهن کنیم؛ کسی که در راه نجات اقتصاد و توسعه استان قدم بر می‌دارد مستحق تکریم و منت است.

خرم با اشاره به اینکه اکثر پروژه‌ها در استان تعطیل و یا در مسیر تعطیلی هستند گفت: باید برای حل مسائل مطرح در حوزه پروژه‌ها ضمن حذف موانع پیش روی سرمایه گذاران، استان را به خوبی معرفی کرده و پتانسیل‌های موجود را شفاف و تخصصی بیان کنیم تا شاهد رشد اقتصادی استان باشیم، حتماً باید رشد اقتصادی را در استان به ۸ درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی در بخش انرژی مشکل اساسی دارد ابراز نگرانی کرد و گفت: بزرگترین مشکلات استان از نقص انرژی ناشی است؛ در صورتی که نتوانیم مشکل کمبود انرژی را در استان حل کنیم نمی‌توانیم ادعایی در حل مشکلات دیگر داشته باشیم. تا چهار سال آینده حداقل باید ۱۰۰۰ مگاوات برق برای استان تولید کنیم.

کارگاه انتقال آب ارس به تبریز در حال تجهیز است

خرم با اظهار امیدواری از اینکه کارگاه انتقال آب ارس به تبریز در حال تجهیز است بیان کرد: در استان بیش از ۱۰ سد داریم که به خاطر مسائل مالی نیمه تمام مانده است، این در حالی است که مسئله آب در تبریز یکی از مهم‌ترین مشکلات است و برای رفع این مسئله باید در کمتر از سه سال اقدامی عاجل نمائیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش صنعت استان مشکل نیروی کار داریم؛ گفت: متأسفانه مردم جامعه، اشتغال پایدار را تنها در استخدام در نهادهای دولتی می‌بینند؛ اگر یک استان بخواهد شکوفا شود باید به صنعت اهمیت دهد.

خرم با تاکید بر اینکه مخالف تغییرات اتوبوسی بین مدیران هستم تصریح کرد: برای تحقق رشد اقتصادی و تغییرات اساسی در استان باید گام‌هایی در حوزه تغییر مدیران شاهد باشیم ولی اگر فردی در کارش درست باشد نیازی به تغییر نیست به شرطی که گفتمان‌های این دولت را قبول بکند و پای کار این دولت باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن اشاره به اینکه در طول خدمتم در آذربایجان شرقی حتی از یک خبرنگار شکایت نکرده‌ام، گفت: خبرنگاران از انتقاد سازنده دست نکشند ولی از تخریب ناجوانمردانه پرهیز کنند.

وی ادامه داد: دلیلی وجود ندارد که از خبرنگار شکایت شود. مگر در مواقعی که رسانه‌ای بدون سند، در جهت تشویش اذهان عمومی بر علیه دولت قدم بردارد، عده‌ای تنها هدفشان این است.

خرم با بیان اینکه مسئول برای پاسخگویی مسئول شده است افزود: اگر خبرنگاران با مطالب کارشناسی جلو بیایند، حتماً استقبال می‌شود من تاکنون مطالبه گر بودم ولی از وقتی مسئولیت اجرایی گرفته‌ام، باید پاسخگو باشم.

وی همچنین بیان کرد: اگر یک مسئول به هر دلیل از پاسخ استنکاف کرد، باید مجموعه‌ای در اداره کل ارشاد تشکیل شود تا به‌عنوان یک نظام مطالباتی مطرح شود.

خرم در ادامه با بیان اینکه خبرنگاران حتماً در نهضت مسکن ملی ثبت نام کنند گفت: قول مساعد می‌دهم حداقل در مورد مسکن اهالی خبر اقدامات عملی انجام دهیم و مشکلات بیمه را حل کنیم.

خرم گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما آلودگی هوای تبریز هست بعضی اقدامات کوتاه مدت هست از جمله خودروها، کارخانجات ولی قسمتی از اقدامات نیز نیازمند زمان برای برنامه ریزی تخصصی است.

وی با اشاره اینکه ورزش اصلی ترین مؤلفه شور و نشاط در جامعه است، اظهار کرد: اصلاً رضایتی در خصوص وضعیت ورزش استان ندارم و باید وضعیتمان بهتر از وضع موجود باشد، در صحنه‌های قهرمانی، آسیایی و جهانی سهم داشته باشیم هرچند اقداماتی در خصوص جذب اسپانسر و حمایت از ورزش داشتیم ولی کافی نیست.

خرم با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه خاک می‌خورد اما سند آمایش سرزمین به جد پیگیر می‌شود، افزود: امیدواریم در سال آینده به شما گزارش دهیم که در شاخص‌های مختلف رشد و بهبود داشته‌ایم که قابل دسترس هست و شما رسانه‌ها نیز باید پل ارتباطی مردم و مسئولین باشید تا ما با چشم باز و دغدغه مندی مشکلات را پیگیری کنیم.