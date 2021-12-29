ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۴ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد بستری هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۴۸ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته ۶۱ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد پذیرش شدند.

سلمانی بر لزوم جدیت در رعایت تمام پروتکل های بهداشتی همچنین دریافت دز سوم واکسن توسط هم استانی ها تاکید کرد.

وی همچنین به افراد بالای ۱۸ سال که سه ماه از دریافت دز دوم آنها گذشته توصیه کرد که نسبت به دریافت دز سوم اقدام کنند چرا که در کاهش ابتلا به سویه امیکرون بسیار موثر است.