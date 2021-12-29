ساخت ۷۱۵ کلاس درس در هرمزگان در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفخرالدین هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر در استان ۴۰۸ هزار و۴۸۹ دانش آموز مشغول تحصیل هستند، اظهار کرد: ۳ هزار و ۷۰۲ فضای آموزشی با ۱۷ هزار و۷۹ کلاس درس در استان وجود دارد.

وی در خصوص پروژه های دردست اجرا افزود: تعداد ۱۷۲ پروژه با ۷۱۵ کلاس درس وزیربنای ۱۰۰ هزار و۵۴۷ مترمربع از پروژه های در دست اجرا اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با اشاره به منابع تامین اعتبار این پروژهها ابراز داشت: تمامی پروژه های دردست اجرا نوسازی مدارس هرمزگان از منابع استانی ، مشارکتی ( خیرین)و ملی تامین اعتبار می شود.

به گفته هاشمی، ۱۷ پروژه در دست اجرا در قالب ۳۳ کلاس درس با زیربنای ۸ هزار و ۷۸۷ مترمربع از منابع استانی تامین می شود.

وی اظهار کرد: ۱۰۷ پروژه در دست اجرا در قالب ۴۶۴ کلاس درس با زیربنای ۶۱ هزار و ۶۳۱ مترمربع نیزاز منابع مشارکتی خیرین مدرسه ساز تامین می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد :۴۸ پروژه در دست اجرا در قالب ۱۸۶ کلاس درس با زیربنای ۳۰هزار و ۱۲۹مترمربع نیزاز منابع ملی تامین می شود.