  1. استانها
  2. البرز
۸ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۰۰

استاندار البرز:

مدیران پروژه تصفیه‌خانه ماهدشت در صورت کوتاهی توبیخ می‌شوند

مدیران پروژه تصفیه‌خانه ماهدشت در صورت کوتاهی توبیخ می‌شوند

البرز - استاندار البرز گفت: اگر پیمانکار و یا مسئولی در روند تکمیل و پیشرفت پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب ماهدشت کمکاری و اهمال کند به طور قطع توبیخ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: باید مسئولان مربوطه در استان به گونه‌ای تصمیم گیری کنند که امور توسعه‌ای البرز با سرعت پیش برود.

وی ادامه داد: باید بر روند فعالیت پیمانکار در پروژه‌های مختلف نظارت جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم خللی در کار ایجاد شود.

عبداللهی در خصوص مصوبه بررسی تصفیه خانه فاضلاب ماهدشت که ۱۲ سال بلاتکلیف رها شده، افزود: بهره برداری از این پروژه یک مطالبه مردمی و نیاز جدی برای کشاورزی و صنایع مستقر در ماهدشت و اشتهارد است.

وی گفت: اگر پیمانکار و یا مسئولی در روند تکمیل و پیشرفت این پروژه کمکاری و اهمال کند به طور قطع توبیخ خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته در خصوص افزایش حق آبه استان، گفت: برای حل موضوعات حوزه آب و فاضلاب باید با انسجام کامل، برنامه‌ای دقیق به وزارت نیرو ارائه دهیم چراکه وزیر محترم نیرو همراهی خود را برای حل مشکلات این حوزه در البرز اعلام کرده است.

***با اراده‌ای استوار قصد جبران عقب ماندگی‌های البرز را دارم، مدیران همراه و همدل باشند

وی افزود: ما با اراده‌ای جدی قصد داریم مشکلات استان را حل کنیم و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم بنابراین باید تمامی مدیران با تمام توان به صورت شبانه روزی همراه و همدل باشند.

استاندار البرز گفت: باید رشد اقتصادی ۸ درصد را در البرز محقق کنیم و مدیران استان در این راه از هیچ کوششی و ارتباطی دریغ نکنند.

***مدیران برای آگاهی بخشی به مردم با رسانه‌ها ارتباط صمیمی ترس برقرار کنند

وی افزود: باید نگاه تمامی مدیران تحول گرایانه باشد و از نیروهای متخصص و تیم‌های قوی و فنی استفاده کنند.

استاندار البرز گفت: مدیران باید اطلاع رسانی دقیق از عملکرد خود داشته باشند و مردم را از روند امور آگاه و نسبت به آینده امیدوار کنند.

وی افزود: با رسانه‌ها ارتباط برقرار کنید، رسانه‌های استان همراه هستند و با نگاه مثبت به مدیران برای تنویر افکار عمومی کمک می‌کنند.

عبداللهی گفت: باید سازمان نظام مهندسی استان با اقتدار بیشتری به ساخت و سازها نظارت داشته باشند.

***در شرایط کنونی باید خلاق باشیم و از فرصت‌ها برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم

وی افزود: مشکلات مالی غیر قابل انکار است ولی ما بعنوان کارگزاران نظام باید خلاقانه عمل کنیم و هنر ما این است که با دست خالی بتوانیم پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.

***با فکری مشترک و عزمی جدی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنیم

عبداللهی گفت: با فکری مشترک به شناسایی فرصت‌های استان برای سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاران در پروژه‌های عمرانی و… استان برنامه ریزی کنیم چراکه رایزنی‌های ملی را برای گسترش روابط اقتصادی درون مرزی و برون مرزی را آغاز کرده ام.

کد مطلب 5387622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه