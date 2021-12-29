به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: باید مسئولان مربوطه در استان به گونه‌ای تصمیم گیری کنند که امور توسعه‌ای البرز با سرعت پیش برود.

وی ادامه داد: باید بر روند فعالیت پیمانکار در پروژه‌های مختلف نظارت جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم خللی در کار ایجاد شود.

عبداللهی در خصوص مصوبه بررسی تصفیه خانه فاضلاب ماهدشت که ۱۲ سال بلاتکلیف رها شده، افزود: بهره برداری از این پروژه یک مطالبه مردمی و نیاز جدی برای کشاورزی و صنایع مستقر در ماهدشت و اشتهارد است.

وی گفت: اگر پیمانکار و یا مسئولی در روند تکمیل و پیشرفت این پروژه کمکاری و اهمال کند به طور قطع توبیخ خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته در خصوص افزایش حق آبه استان، گفت: برای حل موضوعات حوزه آب و فاضلاب باید با انسجام کامل، برنامه‌ای دقیق به وزارت نیرو ارائه دهیم چراکه وزیر محترم نیرو همراهی خود را برای حل مشکلات این حوزه در البرز اعلام کرده است.

***با اراده‌ای استوار قصد جبران عقب ماندگی‌های البرز را دارم، مدیران همراه و همدل باشند

وی افزود: ما با اراده‌ای جدی قصد داریم مشکلات استان را حل کنیم و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم بنابراین باید تمامی مدیران با تمام توان به صورت شبانه روزی همراه و همدل باشند.

استاندار البرز گفت: باید رشد اقتصادی ۸ درصد را در البرز محقق کنیم و مدیران استان در این راه از هیچ کوششی و ارتباطی دریغ نکنند.

***مدیران برای آگاهی بخشی به مردم با رسانه‌ها ارتباط صمیمی ترس برقرار کنند

وی افزود: باید نگاه تمامی مدیران تحول گرایانه باشد و از نیروهای متخصص و تیم‌های قوی و فنی استفاده کنند.

استاندار البرز گفت: مدیران باید اطلاع رسانی دقیق از عملکرد خود داشته باشند و مردم را از روند امور آگاه و نسبت به آینده امیدوار کنند.

وی افزود: با رسانه‌ها ارتباط برقرار کنید، رسانه‌های استان همراه هستند و با نگاه مثبت به مدیران برای تنویر افکار عمومی کمک می‌کنند.

عبداللهی گفت: باید سازمان نظام مهندسی استان با اقتدار بیشتری به ساخت و سازها نظارت داشته باشند.

***در شرایط کنونی باید خلاق باشیم و از فرصت‌ها برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم

وی افزود: مشکلات مالی غیر قابل انکار است ولی ما بعنوان کارگزاران نظام باید خلاقانه عمل کنیم و هنر ما این است که با دست خالی بتوانیم پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم.

***با فکری مشترک و عزمی جدی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام کنیم

عبداللهی گفت: با فکری مشترک به شناسایی فرصت‌های استان برای سرمایه گذاری و جلب سرمایه گذاران در پروژه‌های عمرانی و… استان برنامه ریزی کنیم چراکه رایزنی‌های ملی را برای گسترش روابط اقتصادی درون مرزی و برون مرزی را آغاز کرده ام.