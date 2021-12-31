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۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۴۳

هوای تبریز برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است

هوای تبریز برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای تبریز در دومین روز پیاپی، برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است.

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاخص کیفیت هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته روی عدد ۱۴۰ واحد است و هوا برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است.

وی ادامه داد: شهروندان با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین گفت: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هم‌چنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

کد مطلب 5388506

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