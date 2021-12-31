خدمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کوار اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دشمن ناامید کردن مردم و مسئولان با روش دروغ و جعل و فریب و وارونه‌سازی و پنهان کردن حقایق و بزرگ‌نمایی عیوب و کوچک‌نمایی خدمات است.

وی عنوان کرد: با این استراتژی، سیاست و روش دشمن باید مبارزه کنیم و امید و اعتماد و اعتقاد را در جامعه زنده نگه داریم.

امام جمعه شهرستان کوار تاکید کرد: آموزه‌ها و پیام‌های شهدا، فلسفه اعتقاد به مهدویت، سیره حضرت زهرا (س)، ارکان مکتب حاج‌قاسم سلیمانی و زمینه‌ساز تمدن اسلامی در جهان در عنصر امیدواری و امید آفرینی خلاصه می‌شود.

گشول با اشاره به فرا رسیدن سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی با سه محور ارتباط با ولی و امام و اطاعت مطلق از رهبری، ارتباط با مردم و کمک به مردم و مقابله با دشمن و جهاد در برابر دشمنان اسلام بود.

وی تصریح کرد: این سه عنصر برجسته عامل عاقبت‌بخیری و تربیت صحیح انسان می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوار بیان داشت: به نیت حاج‌قاسم خدمات این شهید عزیز باید تبیین شود.

گشول ادامه داد: شهرستان کوار نیز همپای سایر نقاط کشور همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در امور خیر و خدمت‌رسانی، رزمایش‌های فرهنگی اجتماعی معیشتی، کمک‌های مؤمنانه، فعالیت‌های جهادی، پویش‌های مردمی و اجتماعی در فضای مجازی و حقیقی به نیت حاج‌قاسم سلیمانی در سالگرد شهادت آن شهید عزیز فعالیت می‌کند.

امام جمعه کوار بر ضرورت جهاد تبیین نیز تاکید کرد و گفت: در مقابل استراتژی مرگ با هزاران زخم و در مقابل توطئه دشمن که می‌خواهد با هزاران شبهه شخصیت حاج‌قاسم سلیمانی را به فراموشی بسپارد باید جهاد تبیین جهاد فرهنگی و عملی و تولید محتوا و بیان خدمات آن شهید عزیز به نیت حاج‌قاسم انجام شود.