  1. استانها
  2. فارس
۱۰ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۳۳

امام جمعه کوار:

خدمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم تبیین شود

خدمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مردم تبیین شود

کوار- امام جمعه کوار گفت: به نیت حاج‌قاسم خدمات این شهید عزیز باید تبیین شود زیرا دشمن در توطئه جدید خود می‌خواهد با ایجاد هزاران شبهه، شخصیت حاج‌قاسم سلیمانی را به دست فراموشی بسپارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید گشول در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کوار اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دشمن ناامید کردن مردم و مسئولان با روش دروغ و جعل و فریب و وارونه‌سازی و پنهان کردن حقایق و بزرگ‌نمایی عیوب و کوچک‌نمایی خدمات است.

وی عنوان کرد: با این استراتژی، سیاست و روش دشمن باید مبارزه کنیم و امید و اعتماد و اعتقاد را در جامعه زنده نگه داریم.

امام جمعه شهرستان کوار تاکید کرد: آموزه‌ها و پیام‌های شهدا، فلسفه اعتقاد به مهدویت، سیره حضرت زهرا (س)، ارکان مکتب حاج‌قاسم سلیمانی و زمینه‌ساز تمدن اسلامی در جهان در عنصر امیدواری و امید آفرینی خلاصه می‌شود.

گشول با اشاره به فرا رسیدن سالگرد شهادت سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: مکتب شهید حاج‌قاسم سلیمانی با سه محور ارتباط با ولی و امام و اطاعت مطلق از رهبری، ارتباط با مردم و کمک به مردم و مقابله با دشمن و جهاد در برابر دشمنان اسلام بود.

وی تصریح کرد: این سه عنصر برجسته عامل عاقبت‌بخیری و تربیت صحیح انسان می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان کوار بیان داشت: به نیت حاج‌قاسم خدمات این شهید عزیز باید تبیین شود.

گشول ادامه داد: شهرستان کوار نیز همپای سایر نقاط کشور همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در امور خیر و خدمت‌رسانی، رزمایش‌های فرهنگی اجتماعی معیشتی، کمک‌های مؤمنانه، فعالیت‌های جهادی، پویش‌های مردمی و اجتماعی در فضای مجازی و حقیقی به نیت حاج‌قاسم سلیمانی در سالگرد شهادت آن شهید عزیز فعالیت می‌کند.

امام جمعه کوار بر ضرورت جهاد تبیین نیز تاکید کرد و گفت: در مقابل استراتژی مرگ با هزاران زخم و در مقابل توطئه دشمن که می‌خواهد با هزاران شبهه شخصیت حاج‌قاسم سلیمانی را به فراموشی بسپارد باید جهاد تبیین جهاد فرهنگی و عملی و تولید محتوا و بیان خدمات آن شهید عزیز به نیت حاج‌قاسم انجام شود.

کد مطلب 5388611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه