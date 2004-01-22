پاول بار ديگر آلمان و فرانسه را به كمك فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا در اين گفتگو در خصوص برقراري ثبات و امنيت در عراق افزود : بي گمان سازمانهاي بين المللي همانند ناتو و سازمان ملل مي توانند با اعزام نيروهاي نظامي، درروند برقراري ثبات درعراق تسريع ايجاد كنند .

پاول در بخش ديگري از گفتگوي راديوئي خود با ابراز خوش بيني نسبت به آينده عراق تصريح كرد : ما اميدواريم كه تمامي 26 كشور عضو ناتو آمادگي خود را براي همراهي آمريكا در امر بازسازي عراق اعلام كنند .

وزير امورخارجه آمريكا در ادامه افزود : اكنون زمان آن فرا رسيده تا كشورهاي فرانسه و آلمان كه از مخالفان سرسخت جنگ عراق بودند نيز مشاركت در بازسازي عراق را جدي تلقي كرده و آن را دنبال كنند .

وي با اشاره به مخالفتهاي فرانسه و آلمان با حمله نظامي به عراق افزود : گمان ما اين است كه با توجه به غروري كه از مردم فرانسه سراغ داريم آنها در خصوص اعزام نيروي نظامي به عراق تجديد نظر نخواهند كرد .

پاول در ادامه اظهار داشت : تاكنون رايزنيهاي زيادي با وزراي مورخارجه آلمان و فرانسه انجام داده ايم اما هنوز نتيجه اي به دنبال نداشته است.

