به گزارش خبرنگار مهر، فرشته طهماسبی امروز شنبه در جمع خبرنگاران برنامه‌های اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در ایام دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در کتابخانه های عمومی استان را تشریح کرد.

وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت مقام والای سردار شهید سلیمانی، گفت: با گذشت دو سال از شهادت سردار سلیمانی به دستور مستقیم آمریکای جنایتکار، ذره‌ای از ارادت ملت بزرگ ایران اسلامی به ایشان کم نشده است و شهید سلیمانی همواره نه تنها در میان مردم ایران بلکه در میان همه آزادی خواهان دنیا جایگاه ویژه ای دارد.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی لرستان ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی قرار داریم تلاش شده تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه های عمومی استان، بتوانیم در مسیر ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت و نشان دادن رشادت‌ها و جانفشانی‌های این شهید والا مقام گام برداریم و در این راستا برنامه‌های مختلفی در کتابخانه های استان برگزار می‌شود که در مجموع بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه به همین مناسبت اجرا می‌شود.

طهماسبی اظهار داشت: ویژه برنامه «سردار قهرمان» به میزبانی استان لرستان و با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان مهم‌ترین برنامه این ایام بوده که شامل بخش‌های معرفی آثار نویسندگان استان لرستان با موضوع سردار شهید سلیمانی، شعر خوانی شعرای لرستانی و کرمانی، گفتگو با هم رزم کرمانی سردار دل‌ها و نوحه سرای محلی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه بوده که به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در همه شهرستان‌های استان و کتابخانه های عمومی نیز برنامه‌های فرهنگی متنوعی در نظر گرفته شده است، گفت: نمایش نامه خوانی، معرفی کتاب، قصه گویی، کتابخوانی، نمایشگاه کتاب با موضوع ادبیات مقاومت، مسابقه نقاشی و مسابقات کتابخوانی بخشی دیگر از برنامه‌های این ایام خواهد بود.