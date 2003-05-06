فرهنگ و ادب سایر







به همت بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس: دبيرخانه دايمي جشنواره هاي هنر دفاع مقدس تشكيل مي شود

به منظور انسجام بخشي به شكل برگزاري و برنامه ريزي بهتر، به زودي دبيرخانه دايمي جشنواره هاي فيلم، تئاتر و سرود ، موسيقي و نوحه (نواهاي حماسي) دفاع مقدس تشكيل خواهد شد.