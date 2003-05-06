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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱۱:۲۳

به همت بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس:

دبيرخانه دايمي جشنواره هاي هنر دفاع مقدس تشكيل مي شود

به منظور انسجام بخشي به شكل برگزاري و برنامه ريزي بهتر، به زودي دبيرخانه دايمي جشنواره هاي فيلم، تئاتر و سرود ، موسيقي و نوحه (نواهاي حماسي) دفاع مقدس تشكيل خواهد شد.

اين دبيرخانه تلاش خواهد نمود تا به ساماندهي جشنواره ها در طول سال بپردازد. همچنين دبيرخانه دايمي جشنواره هاي هنر دفاع مقدس با برنامه ريزي دقيق تر و پر محتوي تر  اين جشنواره ها در جهت ارايه منابع علمي و پژوهشي به هنرمندان و ارتباط مستمر با هنرمندان و دستاندركاران تلاش خواهد داشت.
کد مطلب 539

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