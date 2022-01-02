کلاهبردار با ۳۰ شاکی پس از ۲۰ سال در یاسوج دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بالش زر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وصول یک فقره برگ جلب محکوم علیه با ۳۰ نفر شاکی، فروش املاک و زمین‌های واگذاری متعلق به بنیاد جانبازان و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر یاسوج، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و تلاش شبانه‌روزی و اقدامات تخصصی، متهم را که در یکی از استان‌های همجوار سکونت داشت را شناسایی و در پی رصد اطلاعاتی در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی در شهر یاسوج دستگیر کردند.

وی بیان داشت: اینکه متهم بیش از ۲۰ سال متواری شده بود و پس از دستگیری در بازجویی‌های پلیس به کلاهبرداری از طریق جعل، سند سازی و فروش مال غیر «زمین های واگذاری بنیاد جانبازان و کمیته امداد امام خمینی (ره)» در شهر یاسوج اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.