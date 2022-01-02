سردار هاشم آذربایجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خصوصیات سردار شهید سلیمانی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب شخصیت و اقدامات شهید سلیمانی را در قالب مکتب شهید سلیمانی یاد می‌کنند و این به آن معنا است که رفتار و عملکرد این شهید بزرگوار به حدی از پختگی و کمال رسیده بود که می‌تواند به‌عنوان الگو برای سایرین مطرح شود.

وی بیان کرد: اگر به عملکرد شهید سلیمانی دقیق بی اندیشیم و دراین‌باره مطالعه داشته باشیم متوجه می‌شویم که هرکسی از مسیر و رفتار شهید سلیمانی پیروی کند می‌تواند به مقصد برسد لذا لازم است فراتر از یادبودها و گرامیداشت‌های این شهید بزرگوار جلسات هم‌اندیشی برگزار شود و یا کتب متعدد از زوایا و منظرهای گوناگون به شخصیت و اقدامات شهید سلیمانی بپردازد.

این رزمنده مدافع حرم عنوان کرد: لازم است اندیشه و ایدئولوژی سردار سلیمانی به جوانان و نسل‌های آینده انقلاب انتقال یابد و همه ما موظفیم در این مسیر به‌نوبه خود و در حد توان اثرگذار باشیم.

فرمانده پیشین تیپ ۸۲ سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین اذعان کرد: وقتی در خصوص انتقال تجربه صحبت می‌کنیم منظور ما تنها کلام نیست، ما باید از رفتار سردار سلیمانی الگوبرداری کنیم و رفتار ما آیینه‌ای از رفتاری باشد که به شهید سلیمانی این بزرگی را بخشیده است.

آذربایجانی مطرح کرد: سردار سلیمانی تجلی انسانیت بود، او مرد میدان بود با این حال در تمام جنگ‌ها تلاش می‌کرد تا کشته‌ها به حداقل برسد و طوری مبارزات را برنامه‌ریزی می‌کرد که این امکان فراهم شود، درعین‌حال با اسرای جنگی با نهایت انسانیت برخورد می‌کردند و به این امر هم تأکید داشتند که رفتار ما باید الگویی جذب کننده برای هر فردی باشد که با ما در ارتباط است.

وی گفت: رفتارهای اثربخش تربیتی نیز جز مسائلی بود که همواره ایشان به آن‌ها توجه داشتند، سردار سلیمانی طی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی جز سران نظامی دسته بالا بودند ولی هرگز این مقام روی سبک زندگی و ساده زیستی ایشان اثر سو نداشت و لازم است این رفتارها به‌عنوان الگو در جامعه بازگو شود.

این رزمنده مدافع حرم که هم‌رزم سردار شهید سلیمانی نیز بوده است تأکید کرد: رزمندگان در نگاه سردار سلیمانی با هم هیچ تفاوتی نداشتند، رزمندگان جبهه‌های مقاومت از ملیت‌های متعدد بودند ولی این تفاوت‌ها به‌هیچ‌عنوان برای او مطرح نبود و اگر بین رزمندگان قرار می‌گرفت با همه با صمیمیت رفتار می‌کرد.

وی یادآور شد: سردار سلیمانی در نبردها همواره در نوک پیکان بود، بارها به ایشان می‌گفتیم که لازم است از جان خود محافظت کنند و جواب ایشان این بود که ما برای خدمت در این نقطه قرار گرفته‌ایم و هدفمان هم شهادت است و چه‌بهتر که این اتفاق در میدان نبرد رقم بخورد.

آذربایجانی با بیان این موضوع که در میدان جنگ سردار سلیمانی در پشت بی‌سیم‌ها «حبیب» خطاب می‌شد توضیح داد: بارها این اتفاق افتاد که به من گفتند باید با حبیب صحبت کنم و هر بار او در میدان نبرد و جلوتر از ما بود، در جلوی خاکریز بود و از نزدیک میدان را رصد می‌کرد و همین امر هم موجب روحیه رزمندگان بود.

فرمانده پیشین تیپ ۸۲ سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین در خاتمه گفت: سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی الگو برای همه نظامیان است، سخت‌ترین شرایط را تحمل می‌کرد و در این شرایط یک الگوی اخلاقی بود.