به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حسین نژاد در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداریهای بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.
طبق این احکام محمد باقر باقرپور به عنوان سرپرست فرمانداری بجنورد و جواد بهادری به عنوان سرپرست فرمانداری مانه و سملقان منصوب شدند.
بجنورد- استاندار خراسان شمالی سرپرست فرمانداریهای بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حسین نژاد در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداریهای بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.
طبق این احکام محمد باقر باقرپور به عنوان سرپرست فرمانداری بجنورد و جواد بهادری به عنوان سرپرست فرمانداری مانه و سملقان منصوب شدند.
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