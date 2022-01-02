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۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۴۷

با حکم استاندار خراسان شمالی؛

سرپرست فرمانداری‌های بجنورد و مانه و سملقان منصوب شدند

سرپرست فرمانداری‌های بجنورد و مانه و سملقان منصوب شدند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی سرپرست فرمانداری‌های بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حسین نژاد در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداری‌های بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.

طبق این احکام محمد باقر باقرپور به عنوان سرپرست فرمانداری بجنورد و جواد بهادری به عنوان سرپرست فرمانداری مانه و سملقان منصوب شدند.

کد مطلب 5390421

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