به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حسین نژاد در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداری‌های بجنورد و مانه و سملقان را منصوب کرد.

طبق این احکام محمد باقر باقرپور به عنوان سرپرست فرمانداری بجنورد و جواد بهادری به عنوان سرپرست فرمانداری مانه و سملقان منصوب شدند.