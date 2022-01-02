شهید سلیمانی برای حل مشکل مردم مظلوم جهاد می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هر چند که سردار سلیمانی فرمانده نظامی بود اما منش وی به گونه‌ای بود که از همه روش‌ها و راههای انسانی برای دفاع از مظلومان و مردم ستم دیده استفاده می‌کرد و این امر را می‌توان در سوریه و لبنان و عراق مشاهده کرد.

وی افزود: حتی در زمان بروز حوادث هم شهید سلیمانی جزو نخستین افرادی بود که در محل حوادث طبیعی حضور میدانی داشت و برای کمک به مردم تلاش می‌کرد.

خاکسار افزود: مکتبی که شهید سلیمانی پایه گذاری کرد بین المللی است و می‌بینیم که در گلزار شهدای کرمان مردم از کشورهای مختلف حضور دارند.

قائم مقام کمیته امداد گفت: او مرزها در نوردیده بود و دیدی کاملاً انسان دوستانه داشت و با تدابیر خود دشمن را در همه جهات شکست داده بود.

وی با اشاره به لزوم وحدت مسئولان ادامه داد: در سخنرانی‌های این شهید می‌بینیم که خود را از حزب و گروه‌ها دور نگه می‌داشت و فقط بر اصل ولایتمداری تاکید داشت و اگر در دستگاه‌های مختلف این امر مد نظر باشد می‌توانیم در زمانی کوتاه بر همه مشکلات غلبه کنیم.

وی بر همدلی و هم افزایی بین مردم نیز تاکید کرد: مکتب شهید سلیمانی یعنی یکی باشیم و برای پیشرفت کشور و نظام اسلامی در راه ولایت تلاش کنیم.