نوای «چمری» در رثای شهید جوان

به گزارش خبرنگار مهر، شهید صنوبری ستوان وظیفه ارتش بود که در اردیبهشت ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی کارون مفقودالاثر شد. پیکر پاک این شهید دوران دفاع مقدس در سال ۱۳۹۰ تفحص و به عنوان شهید گمنام در یادمان شهدای گمنام شهر الشتر به خاک سپرده و اخیر احراز هویت شده است.
نوای موسیقی سوگ در لرستان به موسیقی «چمر» موسوم است و قلب هر شنوندهای را به درد میآورد.
در لرستان از سرنا و دهل برای عزاداری استفاده میشود و نوازندگان محلی آهنگی به نام «چمرونه» را مینوازند که در واقع ملودی «مرگ» در لرستان است که در غم از دست رفتن عزیزان نواخته میشود.
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