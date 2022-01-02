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۱۲ دی ۱۴۰۰، ۱۷:۳۰

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نوای «چمری» در رثای شهید جوان

نوای «چمری» در رثای شهید جوان

مراسم استقبال و بدرقه خانواده شهید نعمت شکیبایی صنوبری در حالی در شهر الشتر برگزار شد که مردم این شهر با نوای چمری غم ۳۸ سال فراق این خانواده را فرو نشاندند.

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به گزارش خبرنگار مهر، شهید صنوبری ستوان وظیفه ارتش بود که در اردیبهشت ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی کارون مفقودالاثر شد. پیکر پاک این شهید دوران دفاع مقدس در سال ۱۳۹۰ تفحص و به عنوان شهید گمنام در یادمان شهدای گمنام شهر الشتر به خاک سپرده و اخیر احراز هویت شده است.

نوای موسیقی سوگ در لرستان به موسیقی «چمر» موسوم است و قلب هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد.

در لرستان از سرنا و دهل برای عزاداری استفاده می‌شود و نوازندگان محلی آهنگی به نام «چمرونه» را می‌نوازند که در واقع ملودی «مرگ» در لرستان است که در غم از دست رفتن عزیزان نواخته می‌شود.

کد مطلب 5390435

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