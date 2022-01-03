قیمت دارو با هماهنگی بیمه ها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام دارایی، در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت دارو چگونه اعمال می‌شود، افزود: افزایش قیمت‌ها با هماهنگی بیمه‌ها است و سازمان غذا و دارو، اصولاً در نیمه دوم سال نسبت به افزایش قیمت دارو اقدام می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که درصد خیلی کمی افزایش قیمت دارو داشته ایم، تاکید کرد: افزایش قیمت دارو سالانه اتفاق می‌افتد، چون نمی‌خواهیم مردم در نیمه اول سال دغدغه گرانی دارو را داشته باشند.

دارایی در خصوص تعداد اقلام دارویی که افزایش قیمت داشته اند، گفت: تعداد آنها قابل توجه نیست و از سال گذشته کمتر است. با این حال مشغول رایزنی با سازمان و برنامه و بودجه هستیم تا آن اقلام دارویی که افزایش قیمت داشته اند و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند، توسط بیمه‌ها حمایت شوند.