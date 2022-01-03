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۱۳ دی ۱۴۰۰، ۱۵:۰۵

دادستان کل کشور:

۷۴ متهم پرونده ترور شهید سلیمانی تبعه آمریکا هستند

۷۴ متهم پرونده ترور شهید سلیمانی تبعه آمریکا هستند

دادستان کل کشور از شناسایی ۱۲۷ متهم دخیل در ترور شهید سلیمانی خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۴ نفر تبعه آمریکا هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضائی در زمینه پیگیری قضائی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت: روند پیگیری قضائی این ترور ناجوانمردانه از روز ۱۴ دی ۱۳۹۸ یعنی فردای روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد.

وی با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با مسئولان وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در روزها و هفته‌های پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: رسیدگی قضائی به این پرونده پس از نامه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر، کیفرخواست این پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

منتظری با اشاره به همکاری قضائی گسترده ایران و عراق از سال گذشته تا کنون در پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: این همکاری به نحو قابل قبولی پیش می‌رود.

دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه نیابت قضائی به ۹ کشور و شناسایی ۱۲۷ نفر افراد دخیل در این جنایت تروریستی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۷۴ نفر تبعه آمریکا هستند و رئیس جمهور جنایتکار سابق این کشور نیز در رأس لیست قرار دارد.

کد مطلب 5391282

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