سردار سلیمانی الگوی مبارزه با استکبار جهانی و مستکبران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه ارومیه اظهار کرد: شیطان در قرآن کریم وعده داده است که انسان را گمراه کند و بازتاب آن این است که از همه جوانب به انسان حمله خواهد کرد و مفسرین بیان کرده اند که قسمتی که انسان به سجده میرود و جایی که دست خود را به سوی خدا بلند میکند شیطان بدان دسترسی ندارد.
وی اضافه کرد: انسان در همه زندگی خود در محاصره امیال، دنیازدگی، شهوت، قدرت و دیگر ابزارهای شیطان قرار دارد و این مسئله برای تمام انسانها با کم و زیادش وجود دارد و خداوند این دو راه را قرار داده است تا انسان دستش برای مجاهدت باز باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجانغربی تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی به این فرمول دست یافته بود که با بندگی و عبودیت میتوان محاصره شیطان را شکست و این را در طول زندگی خود نشان داد.
وی افزود: شهدای گرانقدر ما هر کجای کار گره میخورد، به دامن حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل میشدند و علمای ما هم این گونه بودند و ابن سینا که در تمام علوم ذوالفنون است بیان میکند، وقتی در یک مسئله علمی میماندم به مسجد جامع میرفتم و دو رکعت نماز میخواندم و برای من مسئله حل میشد.
حجت الاسلام امامی گفت: خداوند یک راه معمول برای حل مسئله قرار داده است و یک راهی که خودش دست می بَرد و حل میکند و آن دعا و نیایش است و اهل بیت هم خود اهل عبادت بودند و این راه را به ما نشان دادهاند و لذا در یک هیئت کوچک روستایی هم سردار سلیمانی خود را میرساند و به حضرت زهرا (س) ابراز ارادت میکرد.
وی تاکید کرد: حاج قاسم به این حقیقت رسیده بود که حل بسیاری از مشکلات در دستان حضرت زهرا (س) است و حضرت تنها زن معصوم در بین ۱۴ معصوم میباشد و ائمه حضرت زهرا (س) را حجت خود میدانستند و حضرت زهرا سلام الله علیها به امام علی علیه السلام خطاب میکرد جان من فدای شما باشد و این گونه هم شد و از جان و جسم و هر چه که داشتند، راه ولایت گذشت.
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