به گزارش خبرنگار مهر سردار رستمعلی رفیعی آتانی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی که در مسجد امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد با بیان اینکه همراهانی که به همراه شهید سلیمانی به شهادت رسیدند ستارگانی بودند که او را در آن شب همراهی کردند.

وی افزود: شهادت حاج قاسم هرچند برای این ملت سخت بود اما باعث شد ملت راه همدلی را بیش از پیش یاد بگیرند و تنفر آنها از دشمن نیز افزایش یابد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با بیان اینکه دشمن در ابتدا فکر می‌کرد با شهادت حاج قاسم کار تمام شده است، عنوان کرد: اما این تازه آغاز ماجرا است و برکت خون حاج قاسم طومار شیطان صفتان را جمع خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که اسرائیل فکر می‌کرد کار جریان مقاومت تمام شده اما به برکت شهادت حاج قاسم اسرائیلی‌ها در نبرد ۱۲ روزه غافلگیر شدند و بدون شک دست بریده حاج قاسم دست اسرائیل را از سر مردم مظلوم دنیا کوتاه خواهد کرد.

رفیعی عنوان کرد: نبرد نه تنها آغاز نشده بلکه با قدرت به جلو پیش می‌رویم و به سردار عزیزمان هم قول می‌دهیم که این راه تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه قاسم سلیمانی تمام وجودش را برای ملت ایران گذاشت، اضافه کرد: حاج قاسم به معنای واقعی دیده‌بان بود و هرجا اقدامی تصمیم داشت بکند خود پیش از همه و جلوتر از همه در میدان حضور داشت.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین بیان کرد: نگاه حاج قاسم به جوانان نگاهی برای بازی‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی و حضور در کف جریانات سیاسی نبود بلکه او به جوان اعتقاد و ایمان داشت و این اعتقاد و ایمان را می‌توانستیم در میدان به طور عملی ببینیم.

وی با ذکر خاطره‌ای از شهید سلیمانی عنوان کرد: در جلسه‌ای که همه فرماندهان عالی رتبه کشور برای اجرای عملیات در میدان مبارزه با دشمن تکفیری حضور داشتند، سردار جلسه را تنها برای حضور جوانی به نام صدرزاده متوقف می‌کند و وقتی این جوان در جلسه حضور می‌یابد او را با تکریم در کنار خود می‌نشاند تا به معنای واقعی الگوی رفتار با جوان را به دیگران نشان دهد.

همرزم شهید سلیمانی با بیان اینکه قاسم سلیمانی با دو توشه ایمان و اخلاص در میدان نبرد حاضر بود عنوان کرد: شهید سلیمانی متخصص مدیریت پیچیده تحولات نامطمئن عالم بود.

وی در پایان عنوان کرد: توانمندی شهید سلیمانی در مدیریت حساس‌ترین میدان‌های نبرد بر اساس توکل بر خدا و اخلاص بود.