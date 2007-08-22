برگزاری نمایشگاه دستاوردهای سازمان ملی جوانان در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد بزرگداشت روز دولت و جوانان اعلام کرد، در روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر، نمایشگاه دستاوردها و عملکرد سازمان ملی جوانان در دولت نهم و در فضای نمایشگاهی 400 متر مربع در مجلس برگزار می شود .

بر اساس این گزارش، تمرکز دیدگاه های منتخبان مردم در خانه ملت ، بر نیازها و انتظارات جوانان مهمترین هدف این نمایشگاه از سوی سازمان ملی جوانان است.

محمد صادق اکبری مدیر کل حوزه ریاست سازمان ملی جوانان در ارتباط با برگزاری این نماشگاه گفت: نمایشگاه دستاوردها و عملکرد سازمان ملی جوانان در دولت نهم طی 2 سال گذشته در روز دولت و جوانان و میلاد حضرت علی اکبر (ع) در محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسلامی و در 400 متر مربع فضا سازی نمایشگاهی برگزار می شود.

وی افزود: بخش معرفی نمایشگاه فوق ، به ارائه روند شکل گیری سازمان ، تکالیف قانونی ، رویکردهای کلی ، نمودار تشکیلاتی و مبانی نظری سازمان اختصاص دارد .

اکبری تصریح کرد: در بخش پژوهش های بنیادین نمایشگاه اسناد و برنامه های توسعه و ساماندهی امور جوانان و تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در 2 سال گذشته شامل گزارش های ملی سازمان در زمینه های جمعیت ،ازدواج ، طلاق و اوقات فراغت جوانان برای منتخبان ملت در مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته می شود.

وی اظهار داشت: برنامه های 13 گانه ساماندهی امور جوانان شامل ازدواج جوانان ، اوقات فراغت، هویت، توسعه، و ارتقا مشارکت جوانان و همچنین شناسایی و تقویت تشکل های غیر دولتی و ساماندهی مسکن به همراه مجموعه ای از دستاوردهای استانی به نمایندگان مردم در خانه ملت ارائه می شود.

اکبری افزود: بخش برنامه های الگوی سازی نمایشگاه به منظور ارائه روش های الگویی قابل اجرا در حوزه برنامه های 13 گانه توسعه و ساماندهی امور جوانان ترتیب داده شده است.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه تا تاریخ هفتم شهریور ماه در معرض دید منتخبان مردم در خانه ملت خواهد بود.