به گزارش خبرنگارمهر، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی امروز در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه انرژی در زنجان درباره آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی گفت: دولت، مجلس و شورای اقتصاد برای آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی با هم اختلافاتی داشتند.

غلامحسین نجابت افزود: این 3 نهاد درحال بررسی موارد اختلاف با هم هستند و به محض برطرف شدن اختلافات اقدامات لازم در این باره انجام می شود.

وی درباره این اختلاف ادامه داد: قیمت کودهای ازته از موارد اختلاف بود که پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه و با تصویب شورای اقتصاد این قیمت تعیین شود.

نجابت با اشاره به کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای بخش پایین دستی گفت: امید است با وضعیتی که محصولات پتروشیمی به لحاظ آزادسازی قیمت با آن مواجه خواهد شد و همچنین واردات این محصولات از خارج بتوانیم کمبودها را برطرف کرده تا بدین ترتیب تمامی واحدهای پایین دستی قادر به تامین مواد اولیه باشند.