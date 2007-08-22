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۳۱ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۹

مدیرعامل پتروشیمی :

نرخ محصولات پتروشیمی تا پایان شهریور آزاد می‌شود

نرخ محصولات پتروشیمی تا پایان شهریور آزاد می‌شود

غلامحسین نجابت گفت: نرخ محصولات پتروشیمی با حل اختلافات میان دولت، مجلس و شورای اقتصاد تا پایان شهریورماه آزاد می‌شود.

به گزارش خبرنگارمهر، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی امروز در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه انرژی در زنجان درباره آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی گفت: دولت، مجلس و شورای اقتصاد برای آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی با هم اختلافاتی داشتند.

غلامحسین نجابت افزود: این 3 نهاد درحال بررسی موارد اختلاف با هم هستند و به محض برطرف شدن اختلافات اقدامات لازم در این باره انجام می شود.

وی درباره این اختلاف ادامه داد: قیمت کودهای ازته از موارد اختلاف بود که پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه و با تصویب شورای اقتصاد این قیمت تعیین شود.

نجابت با اشاره به کمبود مواد اولیه پتروشیمی برای بخش پایین دستی گفت: امید است با وضعیتی که محصولات پتروشیمی به لحاظ آزادسازی قیمت با آن مواجه خواهد شد و همچنین واردات این محصولات از خارج بتوانیم کمبودها را برطرف کرده تا بدین ترتیب تمامی واحدهای پایین دستی قادر به تامین مواد اولیه باشند.

کد مطلب 539225

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