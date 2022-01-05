هوای مشهد در شرایط قابل قبول قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر، وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های نخریسی و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول هستند.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه نخریسی با عدد شاخص ۱۰۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.