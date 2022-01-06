برپایی موکب عزای حضرت زهرا (س) در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم شریف گرگان با برپایی موکب‌های عزا در نقاط مختلف شهر عزای یگانه دختر رسول مهربانی‌ها را گرامی داشتند.

در این موکب ها با پخش نوحه، اهدا بسته‌های فرهنگی و غذای نذری به مردم خدمت رسانی کردند.