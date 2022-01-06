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۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

پنجره مهر؛

برپایی موکب عزای حضرت زهرا (س) در گرگان

برپایی موکب عزای حضرت زهرا (س) در گرگان

گرگان- مردم عزادار گرگان با برگزاری موکب های عزای فاطمی ایام شهادت حضرت زهرا را گرامی داشتند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، مردم شریف گرگان با برپایی موکب‌های عزا در نقاط مختلف شهر عزای یگانه دختر رسول مهربانی‌ها را گرامی داشتند.

در این موکب ها با پخش نوحه، اهدا بسته‌های فرهنگی و غذای نذری به مردم خدمت رسانی کردند.

کد مطلب 5392846

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