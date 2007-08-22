تمبر مرحوم کربلایی کاظم کریمی ساروقی رو نمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، با چاپ و رونمایی این تمبر همزمان با برگزاری این کنگره، توزیع تمبر یاد شده در سطح کشور و استان مرکزی آغاز شده است.

بر روی تمبر تصاویری از تمثال مرحوم کربلایی کاظم کریمی ساروقی وامامزاده هفتاد و دو تن روستای ساروق به عنوان محل وقوع این واقعه عظیم به تصویر کشیده شده است.

مرحوم کربلایی ‌کاظم کریمی ساروقی فرد بی ‌سواد روستایی روستای ساروق کمیجان استان مرکزی بود که در یک لحظه در عالم رویا به واسطه امداد غیبی قرآن را حفظ شد و به معجزه قرن معروف شد.