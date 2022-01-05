۱۹۳ کیلوگرم تریاک در محور یاسوج- اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد مصطفایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در جاده یاسوج-اصفهان بلافاصله با هماهنگی مراجع قضائی در این محور ایست و بازرسی دایر کردند.

وی بیان داشت: مأموران حین ایست و بازرسی به دو خودروی سمند و پژ و۴۰۵ مشکوک شدند و به آنها دستور توقف دادند.

مصطفایی افزود: رانندگان با بی توجهی به دستور ایست پلیس از محل متواری شدند و پس از تعقیب و گریز، مأموران خودروها را متوقف کردند و مشخص شد که خودروی سمند اسکورت کننده مواد مخدر است.

وی اظهار داشت: مأموران در بازرسی از خودروی پژو ۱۹۳ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود را کشف و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.

مصطفایی افزود: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و خودروها نیز به پارکینگ منتقل شدند.