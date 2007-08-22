بوتو به مشرف تا پایان ماه اوت فرصت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بی نظیر بوتو" دیشب در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا به تشریح توافق احتمالی تقسیم قدرت با مشرف پرداخت که بر اساس آن قدرت مشرف کاهش خواهد یافت و وی اجازه بازگشت به کشور و احتمالاً تصدی پست نخست وزیری را به دست خواهد آورد.

مشرف به دنبال باقی ماندن در منصب ریاست جمهوری پاکستان برای یک دوره پنج ساله دیگر است، اما احزاب مخالف اصرار دارند وی به این منظور باید از سمت فرماندهی کل ارتش کنار رود. طبق قانون اساسی پاکستان رئیس جمهور از سوی مجمعی متشکل از نمایندگان مجالس نمایندگان و سنا و چهار مجلس ایالتی انتخاب می شود. انتخابات پارلمان قرار است اواخر پاییز برگزار شود.

بوتو در ادامه سخنانش اظهار داشت: ما قصد نداریم یک دیکتاتور نظامی را حفظ کنیم. آنچه ما به دنبال آن هستیم مصالحه ای برای احیای نظم مدنی پایدار و دموکراتیک است.

وی تاکید کرد: من به ژنرال مشرف گفته ام حزب من بسیار نگران است زیرا انتخابات نزدیک است و ما تا پایان ماه جاری باید موضع خود را روشن کنیم. ما یا تقسیم قدرت خواهیم داشت یا نخواهیم داشت اما گر داریم باید اقداماتی را که درموردشان توافق کرده ایم به اجرا در آوریم.

وی درباره طرح پیشنهادی خود توضیح داد در چارچوب چنین توافقی، اتهام فساد علیه وی و شوهر و سایر مقامات حزب مردم باید لغو شود، ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره نخست وزیری علیه وی لغو شود. همچنین مشرف باید توضیح دهد که برگزار کنندگان انتخابات پارلمانی آینده چگونه از وقوع تقلب جلوگیری خواهند کرد و باید برخی اختیاراتی را که پس از کودتای سال 1999 تصاحب کرده، به پارلمان بازگرداند.

در مقابل این اقدامات، بوتو پیشنهاد داد که روندی حقوقی طراحی شود تا مشرف در رأس قدرت باقی بماند.

وی افزود: اگر انتخابات پارلمانی عادلانه برگزار شود، ما یک فضای بازی مساوی خواهیم داشت و اگر مشرف به دنبال انتخاب مجدد از سوی پارلمان بعدی است، درصورت صرفنظر کردن از یونیفرم نظامی، پارلمان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

با وجود این، هنوز مشرف هیچ اظهارنظری درباره پذیرفتن خواسته های بوتو از جمله صرفنظر کردن از فرماندهی ارتش نکرده است.

بوتو دو بار در سال های 88 تا 90 و 93 تا 96 نخست وزیری پاکستان را برعهده داشته است. وی هم اکنون در لندن به سر می برد اما ماه گذشته گزارش هایی مبنی بر دیدار وی با مشرف در امارات متحده عربی منتشر شد. وی گفته است حتی اگر نتواند با مشرف به توافقی بر سر تقسیم قدرت دست یابد، باز هم مایل به بازگشت به پاکستان و شرکت در انتخابات است.