۱۷۲۵ خانه در کرمان زیر آب رفت / وسایل زندگی مردم زیر گل و لای

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: طی هفته گذشته اداره هواشناسی استان کرمان بارها نسبت به بروز سیلاب هشدار داده شد، بارندگی در کرمان طی سه روز گذشته از میزان بارندگی طی دو سال اخیر نیز بیشتر بوده است و در برخی از مناطق بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر باران باریده است.

هر چند بارها در خصوص لایروبی و ضرورت احداث و مقاوم سازی سدهای خاکی بالا دست روستاها هشدار داده شده بود اما بی توجهی به این مهم عملاً موجب شد ۱۱۷ روستا در معرض سیل قرار گیرد و تصاویر ارسال شده توسط خبرنگار مهر نشان دهنده ورود گسترده سیلاب به این روستاها دارد.

همچنین سیل برخی از شهرها را نیز در برگشت که مشکل در روز اول در این شهرها رفع و حداقل از ورود سیل به شهرهای رودبار، کهنوج و قلعه گنج جلوگیری شد.

شدت سیل کاسته و راه اکثر روستاها باز شد

با متوقف شدن بارندگی طی روز جاری از شدت بارش کاسته شده است و کمک‌های معیشتی با سرعت بیشتری در حال انتقال به مناطق سیل زده است.

بیشترین روستاهای خسارت دیده نیز در رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان و به خصوص بخش جازموریان قرار گرفته‌اند و متأسفانه حجم بالای آب و گل و لای وارد خانه‌های مردم شده است.

وسایل خانه مردم زیر گل و لای و سیلاب ماند / ‏‬ فقط توانستیم جانمان را نجات دهیم

متأسفانه حداقل ۴۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد به شدت از سیلاب متأثر شده و گل و لای تا ارتفاع یک متری وارد خانه‌ها شده است.

سوختن وسایل برقی، تخریب وسایل زندگی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی در اوج زمان برداشت محصولات خسارت‌های جدی به این منطقه زده است و تنها ۱۵۰ میلیارد تومان به جاده‌های استان آسیب وارد شده است.

سوختن وسایل برقی، تخریب وسایل زندگی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در اوج زمان برداشت محصولات خسارت‌های جدی به این منطقه زده است

احسان شاهرخی یکی از ساکنان روستاهای شهرستان قلعه گنج است که به خبرنگار مهر می‌گوید: متأسفانه سیل بند بالا دست روستاهای این منطقه مدت هاست شکسته و علیرغم درخواست‌های مکرر مردم اقدامی برای استحکام بخشی سیل بند انجام نشد و در نتیجه ۵ روستای این منطقه در اولین بارندگی به زیر آب رفته است.

وی افزود: گل و لای وارد خانه‌ها و کوچه‌ها شده است و همه وسایل زندگی مان از بین رفته است و حتی یک فرش برای نشستن نداریم.

فرونشست وسیع روستاهای رودبار

شاهرخی گفت: فقط توانستیم جانمان را نجات دهیم و تمام وسایل و اموالمان از بین رفته است، در این روستا تقریباً هیچ خانواده‌ای وسایل برقی سالم ندارد و با توجه به قیمت‌های بسیار بالای وسایل برقی در این وضعیت مردم خسارت بسیار سنگینی دیده‌اند.

احمد پور شعبان نیز از اهالی روستایی در رودبار است که می‌گوید: سال‌ها خشکسالی و عدم بارش باران و بعد این سیل موجب نشست زمین شده بطوریکه در روستای شکافی بسیار بزرگ باز شده و از میان خانه‌ها گذشته است و اکثر خانه‌های روستا در مسیر این شکاف از بین رفته است، مسئولان از لزوم جابجایی روستا سخن می‌گویند اما توجه نمی‌کنند که اکثر مردم ساکن این روستا کارگر مزرعه هستند و تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

حسن سلیمی نیز می‌گوید: چرا رودخانه‌ها به موقع لایروبی نشد و چرا سیل بندهای بالادست روستاها مستحکم نشد و آب رودخانه‌ها به این سادگی وارد روستاها شد.

وی گفت: تمام کشاورزی مردمی که میلیون‌ها تومان با وام کشاورزی و قرض کشت انجام داده بودند زیر گل فرو رفته و مردم مانده‌اند و اقساط وام‌های کشاورزی و قرض‌ها.

وی گفت: چرا این آب‌های ذخیره نمی‌شود که در تابستان استفاده کنیم الان زیر سیل هستیم و چند ماه دیگر در تابستان آب خوردنمان را با تانکر می‌آورند.

چرا این آب‌های ذخیره نمی‌شود که در تابستان استفاده کنیم الان زیر سیل هستیم و چند ماه دیگر در تابستان آب خوردنمان را با تانکر می‌آورند

طبق گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان سیلاب خسارات سنگینی به کشاورزی و دامداری جنوب استان وارد کرده است.

سعید برخوری در گفتگو با مهر در این خصوص اظهارداشت: حداقل میزان خسارت‌ها در بخش کشاورزی ۵۰۰ میلیارد تومان است و متأسفانه اکثر مردم هم بیمه نیستند.

وی افزود: مزارع، کانال‌های آب، موتور پمپ‌ها، قنات‌ها، زمینهای زراعی و باغ‌ها خسارت سنگین دیده‌اند.

وی از احتمال افزایش خسارتها در بخش کشاورزی پس از براورد نهایی خبر داد و نسبت به ورود سامانه جدید که موجب سرمازدگی باقیمانده محصول می‌شود نیز هشدار داد.

آبگرفتگی مزارع و خانه‌ها وسیع است

مجید سعیدی، مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: استاندار، فرمانداران و اعضای ستاد بحران به صورت میدانی در مرکز سیلاب حضور دارند و تمام اقدامات اضطراری بعد از سیل انجام شده است.

وی تصریح کرد: با فرو کش کردن نسبی سیلاب کار امداد رسانی به صورت گسترده‌تر در حال انجام است و خوشبختانه هیچ مورد فوتی در استان نداشتیم.

وی تصریح کرد: هزار و ۷۲۵ خانه دچار آبگرفتگی شده‌اند که تلاش برای خروج آب و گل و لای از این خانه‌ها ادامه دارد و از همه امکانات استفاده شده است.

مجیدی بیان کرد: بنیاد مسکن نیز در حال رصد میزان خسارت‌ها در جنوب کرمان است اما اکثراً سازه‌ها سالم است و وسایل خانه مردم دچار سیلاب شده به استثنا مکان‌هایی که دچار فرونشست زمین و ایجاد شکاف و خسارت جدی به خانه‌ها شده که تخلیه این خانه‌ها برای جلوگیری از خسارتهای بعدی ضروری است.

در اکثر ۱۱۷ روستا مشکل ورود آب به منازل مردم و خسارت جدی به وسایل خانگی و کشاورزی مردم وجود دارد و زیر ساخت‌های روستاها نیز دچار خسارت‌های جدی شده است

وی گفت: سیلاب ۱۱۷ روستا را فرا گرفته است و در حال حاضر راه اکثر این روستاها بازگشایی شده و نیروهای امدادی وارد روستاها شده‌اند و فقط ۱۵ روستا در محاصره سیل قرار دارد.

وی از تخریب شبکه برق ۳۵ روستا و شبکه آب ۳۱ روستا خبر داد گفت: اقدامات لازم برای رفع اضطراری انجام شده و چند روستای باقیمانده هم در ساعات آینده رفع مشکل می‌شود.

گزارش‌های دریافتی خبرنگار مهر از روستاهای درگیر سیلاب نشان می‌دهد که در اکثر ۱۱۷ روستا مشکل ورود آب به منازل مردم و خسارت جدی به وسایل خانگی و کشاورزی مردم وجود دارد و زیر ساخت‌های روستاها نیز دچار خسارت‌های جدی شده است.