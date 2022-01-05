  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ دی ۱۴۰۰، ۱۹:۲۳

پنجره مهر؛

حضور معاون اول رئیس جمهور در مناطق سیل زده کرمان

حضور معاون اول رئیس جمهور در مناطق سیل زده کرمان

کرمان - معاون اول رئیس جمهور از مناطق سیل زده شهرستانهای رودبار، قلعه گنج و رودبار بازدید کرد.

دریافت 26 MB

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر عصر چهارشنبه بعد از ورود به جنوب کرمان از شهرستان‌های قلعه گنج، رودبار جنوب و منوجان بازدید هوایی کرد و در جریان وسعت وقوع سیل در این مناطق قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور همچنان در منطقه جازموریان در قلعه گنج در جمع اهالی روستای چاه نصری که در محاصره سیل حاضر شد و از نزدیک با اهالی این منطقه گفتگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

همچنین دستور لازم برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در این روستاها داده شد.

قرار است نشست مدیریت بحران جنوب استان طی ساعات آتی برگزار شود.

کد مطلب 5393299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها