حضور معاون اول رئیس جمهور در مناطق سیل زده کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر عصر چهارشنبه بعد از ورود به جنوب کرمان از شهرستان‌های قلعه گنج، رودبار جنوب و منوجان بازدید هوایی کرد و در جریان وسعت وقوع سیل در این مناطق قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور همچنان در منطقه جازموریان در قلعه گنج در جمع اهالی روستای چاه نصری که در محاصره سیل حاضر شد و از نزدیک با اهالی این منطقه گفتگو کرد و در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.

همچنین دستور لازم برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در این روستاها داده شد.

قرار است نشست مدیریت بحران جنوب استان طی ساعات آتی برگزار شود.