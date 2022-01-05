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۱۵ دی ۱۴۰۰، ۲۲:۲۸

۲ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

۲ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شد

زنجان- ۲ نفر به آمار مبتلایان به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در استان زنجان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ نفر، به آمار مبتلایان کرونا ویروس بستری شده در استان زنجان افزوده شده است.

از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون، ۳۶ هزار و ۶۰۴ نفر به علت ابتلاء و یا مشکوک بودن به ویروس کرونا، در مراکز درمانی استان زنجان، نمونه برداری یا بستری شده اند.

از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز ۱۱ هزار و ۵۳۸ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده اند.

در ۲۴ ساعت گذشته، با فوت یک نفر بیمارمبتلا به کرونا در استان زنجان تعداد فوتی‌های کرونا در استان زنجان به هزار و ۸۲۲ نفر رسید.

در استان زنجان هم اکنون ۶۹ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

کد مطلب 5393382

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