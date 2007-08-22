مدل جنگ 33 روزه لبنان مدل جنگ های آینده منطقه است / پیروزی حزب الله متعلق به همه اعراب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دهقانی رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه در میزگرد خاورمیانه، یک سال پس از جنگ 33 روزه که پیش از ظهر امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد با مقایسه جنگ 33 روزه با غزوه احزاب در صدر اسلام گفت: این جنگ تنها جنگی بود که اسرائیل به نمایندگی آمریکا وارد آن شد در صورتیکه در جنگ های قبلی این موضوع برعکس بود و آمریکا به حمایت و به پشتیبانی از اسرائیل وارد جنگ می شد.

دهقانی با اشاره به اینکه برخی تحلیل گران غربی فکر می کردند ایران در جنگ 33 روزه نقش دارد و می خواهد با راه انداختن جنگ در پرونده هسته ای امتیاز بگیرد گفت: این تحلیل غلط بود اما جنگ 33 روزه یک جنگ آمریکایی علیه ایران در سرزمین لبنان بود و جنگی علیه مردم منطقه خاورمیانه بود.

رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی با تاکید بر اینکه در جریان جنگ 33 روزه ناکارآمدی ارتش اسرائیل اثبات شد تصریح کرد: بر خلاف آنچه که مطرح شد جنگ 33 روزه از حدود 4 ماه قبل از عملیات اسیرگیری حزب الله طراحی شده بود هر چند که عملیات اسیر گیری در تاریخ شروع جنگ موثر بود.

دهقانی گفت: امروز دیگر هیچ کس در اصل شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه تردیدی ندارند آنها حتی نتوانستند شبکه المنار را برای ساعاتی متوقف کنند.

رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس دفتر مطالعات سیاسی حاکم شدن روحیه ایمان و استقامت در خاورمیانه را از پیامدهای جنگ 33 روزه توصیف کرد و گفت: شکست دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل یکی از نکاتی بود که در جنگ 33 روزه اثبات شد. آمریکا و اسراییل در شناخت توان مقاومت دچار اشتباه محاسباتی بودند.

دهقانی تصریح کرد: خاورمیانه جدید تشکیل می شود اما نه با خواست و اندیشه آمریکایی ها.

به گزارش مهر، در ادامه این میزگرد زینل موسوی سفیر لبنان در کشورمان طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: من از ملت و دولت ایران به خاطر کمک های معنوی و مادی از ملت لبنان و مقاومت اسلامی تشکر می کنم.

وی با اشاره به نقش امیل لحود رئیس جمهور لبنان در حمایت از حزب الله گفت: نتیجه این حمایت ها این بود که به جز آمریکا کشورهای دیگر حزب الله را در لیست گروه های تروریستی قرار ندادند.

موسوی تصریح کرد: همه ملت لبنان حامی حزب الله هستند و پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه پیروزی اعراب و مسلمانان بود و این پیروزی امید ایجاد پیروزی های جدید علیه دشمن صهیونیستی را احیا کرد.