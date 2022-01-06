فعالیت مرز سرو در ارومیه ۲۴ ساعته می شود

نادر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین روند اجرای مصوبات بازدید اخیر استاندار آذربایجان غربی از پایانه مرز سرو اظهار کرد: اجرای مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در پایانه مرزی سرو در مراحل پایانی است

وی اشاره به برگزاری دهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی به ریاست استاندار آذربایجان غربی در پایانه مرزی سرو، گفت: پس از بازدید میدانی استاندار آذربایجان غربی از محل پارکینگ‌های نوبت دهی کامیون‌های ورودی و خروجی در نزدیکی پایانه مرزی سرو و بررسی تمام فرایندهای کنترل، صادرات و واردات در پایانه و گمرک سرو، در جلسه برگزار شده در این پایانه، ۲۰ مصوبه به تصویب رسید.

صادقی افزود: در خصوص مصوبه ایجاد شعبه بانک ملی در شهر سرو نیز اقدامات مقدماتی انجام و بانک ملی هم اکنون در مرحله اعمال استانداردهای امنیتی راه اندازی این شعبه است، بر اساس مصوبه، بانک ملی استان همچنین سامانه تبدیل ارزهای خارجی به ریال در این پایانه را مستقر کرده است.

وی همچنین با اعلام اجرایی شدن مصوبه طرح جامع پایانه مرزی سرو و پیگیری نهایی آن از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، خاطرنشان کرد: درباره مصوبه پارکینگ‌های مستقر در پس کرانه نیز سازمان همیاری اقداماتی چون محوطه سازی، استقرار سامانه هوشمند نوبت دهی، احداث سرویس‌های بهداشتی را انجام داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در ادامه از اجرای کامل مصوبات تسهیل و روان سازی امورات و تجهیز پایانه مرزی سرو به ژنراتور تأمین برق اضطراری جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از قطعی احتمالی برق خبر داد و تصریح کرد: مصوبه کنترل و پایش سوخت کامیون‌ها نیز با راه اندازی سیستم دیجیتال اندازه گیری به طور کامل اجرایی شده است.

وی با اشاره به اهمیت پایانه‌های مرزی در توسعه اقتصادی استان و تاکید استاندار محترم آذربایجان‌غربی بر حضور و بازدید میدانی از پایانه‌های مرزی و برگزاری جلسات شورای ساماندهی مبادلات مرزی در محل پایانه‌های مرزی، یادآور شد: استاندار آذربایجان غربی بر روان سازی و جلوگیری از توقف در مرزهای استان توجه ویژه دارند و به زودی جهت پیگیری و نظارت بر روند اجرای مصوبه دهمین جلسه این شورا، مجدداً در پایانه مرزی سرو به صورت سرزده حضور خواهند یافت.

صادقی گفت: در ابتدای دوازدهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی در محل پایانه مرزی تمرچین، مصوبات جلسه دهم شورا در پایانه سرو، توسط استاندار آذربایجان غربی بررسی و مدیران دستگاه‌های اجرایی دخیل در فعالیت‌های مرزی گزارشی از روند اجرای مصوبه مربوط به حوزه خود را ارائه کردند.