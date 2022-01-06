وزیر راه و شهرسازی به مشهد سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه وارد مشهد شد و با یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این سفر، در نشستهایی با استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مسائل مربوط به حوزه ساخت و توسعه، حمل و نقل و فرودگاهها، بازآفرینی، معماری و شهرسازی و مسکن را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
در حاشیه این نشستها، کارگروههای تخصصی با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی در موضوعات یاد شده نیز برگزار میشود.
زیارت حرم مطهر رضوی و دیدار با چند نفر از مقامات خراسان رضوی از برنامههای دیگر وزیر راه و شهرسازی در مشهد عنوان شده است.
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